親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農產國家隊搶單
2020誰來選總統
交通建設卡藍？
六都市長拚市政
蔣介石像被破壞
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

黨衛軍的養老金？德國續發海外「納粹老兵」津貼爭議

評／東區出走潮下的危機：引進中資買房 只會讓台灣更慘

【重磅快評】平台只是民進黨的一塊遮羞布

2019-02-23 12:10聯合報 主筆室

台農發提升農產品外銷訂單績效不彰，政府又要成立「國家隊」的外銷平台，高雄市長韓國...
台農發提升農產品外銷訂單績效不彰，政府又要成立「國家隊」的外銷平台，高雄市長韓國瑜批疊床架屋，農民依舊苦哈哈。本報資料照片
分享
就在兩年前，政府才花十億大銀，浩浩蕩蕩成立台灣國際農業開發公司（台農發），誓言要協助農民到海外搶訂單、找通路，如今在台農發成效不彰下，農委會轉而要以「國家隊」的概念成立農產外銷「平台」，這引發外界疊床架屋的疑慮。

平台並非萬能，但民進黨沒有平台，卻萬萬不能。

其實，自從民進黨上台之後，便特別偏愛設立「平台」，但至今存活的卻又有幾個？例如蔡政府為了要解決黨政之間的協商鴻溝，總統府設立了九人小組平台，但在開了兩次會之後，卻就銷聲匿跡了；而行政院也有樣學樣，為了要籠絡網民，掌握網路信息，讓國發會成立了公共政策網路參與平台，讓要網民為政府提點子，如今也是實存名亡。

而這波平台的風潮，不只在政府內部，連民進黨中央黨部也在風行草偃。

卓榮泰當選黨主席之後，不但建立總統、行政院長、立院總召及黨主席「四位一體」的「黨政平台」，還加碼成立「選舉平台」及「服務平台」，由此可見，民進黨對於建立平台的樂此不疲。

另外，為了要強化外界對平台的信心，政府還會加上「國家隊」的標籤，彷彿只要貼上「國家」的字眼，便是所向披靡、無所不能。

例如之前政府為了推動新南向政策，除了在總統府成立新南向推動辦公室之外，還成立一個「國家級」的智庫—台灣亞洲交流基金會，以國家級的高度來統合各部門的新南向政策，但在沒錢沒人之下，讓台灣亞洲交流基金只能空有「國家級」的「美名」，而這種疊床架屋、各自其政，不但讓外界眼花撩亂，也讓新南向政策失去了準頭。

因此，當政府在政策推動成效不彰時，便會成立一個平台，來掩飾推動不力的事實，同時還會加上「國家級」的字眼，來提升新平台的品牌高度，以強調與過去的不同，這彷彿已經成為民進黨執政的ABC。

而農委會捨台農發，成立農產外銷平台，更是師出同門、如出一徹，由此可見，平台只是掩飾政府施政不力的一塊遮羞布。

只是，爬得越高，便跌得越深，在越築越高的平台上，難道蔡政府不會感到高處不勝寒嗎？

民進黨新南向政策台農發
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

陸委會修法再放寬陸配限制 林麗蟬：選舉到了做業績

2019-02-23 11:48

蟬聯召委 高金素梅：優先建構原住民完整教育體系

2019-02-23 12:01

公投法修法 綠擬先開公聽會再提黨團版草案

2019-02-23 12:00

陸委會預告修法 放寬長期居留陸配旅遊、保險考試

2019-02-23 11:48

立院召委綠拿10席在野6席 兩岸修法將成主戰場

2019-02-23 11:25

總統御醫林義鈜與柯P台大瑜亮 宣布參選台中立委

2019-02-23 09:17

【重磅快評】智多星能解開台日關係的三個死結嗎？

2019-02-23 09:10

參加聖露西亞慶典 蘇嘉全：合作交流穩固邦誼

2019-02-23 09:03

高雄包子、台北猴子…挨罵的藝術 福祿猴跟韓國瑜最懂

2019-02-23 09:00

赴美國會演講？ 蔡總統：須考量三角度

2019-02-23 00:17

保台防護網 國安人事調動

2019-02-23 00:13

加碼拚選舉？ 綠委要老農津貼按GDP調 蘇揆說可研義

2019-02-23 00:07

柯扁3月1日見面遭許多阿扁們反對 陳水扁籲：愛與包容

2019-02-23 00:04

高俊明追思會 綠多人出席

2019-02-22 23:38

新北第12選區立委選戰／簡榮宗參選 爭取國民黨內出線

2019-02-22 23:08

「智多星」葉國興精通多國語 重返江湖只為台灣

2019-02-22 22:38

中央「卡」韓國瑜？吳敦義：把高雄矮化了不是好事情

2019-02-22 22:34

接國安會副秘 葉國興：敵人跑到國內局勢險峻

2019-02-22 22:22

蔡英文要葉國興協助她 建構元旦宣示的三道防護網

2019-02-22 21:52

若美邀請到美國國會演說？蔡總統考慮三個角度

2019-02-22 21:29

蔡總統：去年選舉結果 不能解釋為對中態度改變

2019-02-22 21:28

若中國犯台 蔡總統：承受首波攻擊後 盼周邊各國支援台灣

2019-02-22 21:26

張花冠：慎重考慮選立委 花文恩怨競爭「待下回分解」

2019-02-22 21:03

罵韓又邀韓 黃子哲：精神錯亂的民進黨

2019-02-22 20:17

選舉訴訟再出招 丁守中要查1563投開票所主任LINE對話

2019-02-22 20:12

民進黨嘉縣黨部執委會同意退黨 林國慶：補開2槍凌遲我

2019-02-22 19:40

簽兩岸和平協議？歐議員：台灣未來應由台灣人民決定

2019-02-22 19:36

鄭麗君夢想 打造華語系的世界性公媒

2019-02-22 19:15

【重磅快評】神隱兩天的賴清德 何不宣示效忠蔡英文？

2019-02-22 19:03

獨派大老高俊明家屬拒蔡總統褒揚令？王定宇斥造謠

2019-02-22 18:44

國安人事調整 葉國興出任國安會副秘書長

2019-02-22 18:36

影／淹水六個月後還缺蛋 藍委批蘇揆：無能政府理由多

2019-02-22 18:03

婦聯會遭認附隨組織 再度聲請停止執行解凍資產

2019-02-22 18:01

蘇貞昌：張伯倫還喜孜孜 希特勒就撕毀和平協議

2019-02-22 17:59

蔡總統民調起不來想取而代之？ 蘇貞昌：不可能

2019-02-22 17:58

朱立倫訪美 柏克萊院長：台灣應思考下一個產業在哪？

2019-02-22 17:05

郁慕明點名陳明通：說清楚原話 看看誰以身試法？

2019-02-22 16:50

阿扁出席高俊明追思會 施明德哽咽：高不願意當抓耙仔

2019-02-22 16:49

綠委提老農年金比照經濟成長調漲 蘇揆：可討論

2019-02-22 16:17
看更多

熱門文章

遭段宜康痛罵 謝龍介重砲回應：戶籍遷來麻豆我等你

2019-02-22 16:28

谷哥3D地圖阻礙國軍戰力防護 國防部8天讓它破功

2019-02-23 04:57

選舉訴訟再出招 丁守中要查1563投開票所主任LINE對話

2019-02-22 20:12

鋸蔣銅像挨告 許哲榕：遺憾政大選擇修復威權象徵

2019-02-22 15:56

若中國犯台 蔡總統：承受首波攻擊後 盼周邊各國支援台灣

2019-02-22 21:26

邀小S代言高雄美食 韓國瑜：她很阿莎力的答應了

2019-02-22 13:22

韓國瑜接受國際媒體訪問 碰到這題還是閃

2019-02-22 22:45

被酸土包子乾脆辦包子賽 韓國瑜：我土包子頭去頒獎

2019-02-22 15:28

段宜康砲打謝龍介 羅智強：「宜康不出，誰與爭豬？」

2019-02-22 20:03

美軍示警汰除AH-1W 陸軍搶訂料件避免斷貨

2019-02-23 01:51

為何鋸馬腳不鋸蔣介石的頭？行動者：從基礎解構威權

2019-02-22 14:10

羅霈穎喊東區沒落 柯文哲：她要不要降房租？

2019-02-22 14:44

影／淘汰老車救空汙顧人怨 蘇揆：擬取消車齡 改用補貼

2019-02-22 14:03

日經新聞：韓國瑜稱與對岸和平談判「無可避免」

2019-02-22 23:28

柯侯會破局 侯友宜腰傷無法前來

2019-02-23 08:43

閉館也難和平！每年快到這天...斬首斷腳凶案不斷

2019-02-23 08:00

高雄包子、台北猴子…挨罵的藝術 福祿猴跟韓國瑜最懂

2019-02-23 09:00

農委會組國家隊搶單 韓國瑜批疊床架屋

2019-02-22 23:58

新聞眼／台農發業績說不出口… 組國家隊能救外銷？

2019-02-23 00:44

罵韓又邀韓 黃子哲：精神錯亂的民進黨

2019-02-22 20:17

鬆口選總統「時機到了」 王金平：不會找韓國瑜當嘉賓

2019-02-22 20:32

10年老車淘汰蘇貞昌稱顧人怨 研議取消年限

2019-02-22 12:41

立委陳瑩打彈弓 這支造型讓網友都拜服

2019-02-22 15:11

台大生斷蔣銅像 政大提告 促轉會這樣說…

2019-02-22 23:43

鄭世維明造勢 「三子」市長要煎蛋

2019-02-22 12:31

對手明找「三子」颳韓流 余天：一直很緊張、很害怕

2019-02-22 21:54

苦苓點14謊言 孫大千酸：沒韓國瑜靠什麼揚名立萬

2019-02-23 08:54

兩岸和平協議爭議 盧秀燕：難道有人反對和平嗎？

2019-02-22 15:27

柯扁3月1日見面遭許多阿扁們反對 陳水扁籲：愛與包容

2019-02-23 00:04

行政院通過同婚專法 綠委許智傑：南部很多人不滿

2019-02-22 12:47

民進黨前立委林國慶剪黨證 嘉縣黨部執委會同意退黨

2019-02-22 14:44

面對政大提告 鋸蔣馬腳行動者：尊重司法程序

2019-02-22 14:58

選定了？ 柯文哲LINE帳號「KP2020」

2019-02-23 11:34

郁慕明點名陳明通：說清楚原話 看看誰以身試法？

2019-02-22 16:50

低估發電量是因經濟成長超預期！台大醫：別再硬拗了

2019-02-22 16:08

民進黨嘉縣黨部執委會同意退黨 林國慶：補開2槍凌遲我

2019-02-22 19:40

【重磅快評】神隱兩天的賴清德 何不宣示效忠蔡英文？

2019-02-22 19:03

【重磅快評】除了髮型之外 蘇院長可等於邱吉爾？

2019-02-22 16:05

「智多星」葉國興精通多國語 重返江湖只為台灣

2019-02-22 22:38

總統御醫林義鈜與柯P台大瑜亮 宣布參選台中立委

2019-02-23 09:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top