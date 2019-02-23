【重磅快評】平台只是民進黨的一塊遮羞布

2019-02-23 12:10 聯合報 主筆室



台農發提升農產品外銷訂單績效不彰，政府又要成立「國家隊」的外銷平台，高雄市長韓國瑜批疊床架屋，農民依舊苦哈哈。本報資料照片 分享 facebook 就在兩年前，政府才花十億大銀，浩浩蕩蕩成立台灣國際農業開發公司（台農發），誓言要協助農民到海外搶訂單、找通路，如今在台農發成效不彰下，農委會轉而要以「國家隊」的概念成立農產外銷「平台」，這引發外界疊床架屋的疑慮。

平台並非萬能，但民進黨沒有平台，卻萬萬不能。

其實，自從民進黨上台之後，便特別偏愛設立「平台」，但至今存活的卻又有幾個？例如蔡政府為了要解決黨政之間的協商鴻溝，總統府設立了九人小組平台，但在開了兩次會之後，卻就銷聲匿跡了；而行政院也有樣學樣，為了要籠絡網民，掌握網路信息，讓國發會成立了公共政策網路參與平台，讓要網民為政府提點子，如今也是實存名亡。

而這波平台的風潮，不只在政府內部，連民進黨中央黨部也在風行草偃。

卓榮泰當選黨主席之後，不但建立總統、行政院長、立院總召及黨主席「四位一體」的「黨政平台」，還加碼成立「選舉平台」及「服務平台」，由此可見，民進黨對於建立平台的樂此不疲。

另外，為了要強化外界對平台的信心，政府還會加上「國家隊」的標籤，彷彿只要貼上「國家」的字眼，便是所向披靡、無所不能。

例如之前政府為了推動新南向政策，除了在總統府成立新南向推動辦公室之外，還成立一個「國家級」的智庫—台灣亞洲交流基金會，以國家級的高度來統合各部門的新南向政策，但在沒錢沒人之下，讓台灣亞洲交流基金只能空有「國家級」的「美名」，而這種疊床架屋、各自其政，不但讓外界眼花撩亂，也讓新南向政策失去了準頭。

因此，當政府在政策推動成效不彰時，便會成立一個平台，來掩飾推動不力的事實，同時還會加上「國家級」的字眼，來提升新平台的品牌高度，以強調與過去的不同，這彷彿已經成為民進黨執政的ABC。

而農委會捨台農發，成立農產外銷平台，更是師出同門、如出一徹，由此可見，平台只是掩飾政府施政不力的一塊遮羞布。

只是，爬得越高，便跌得越深，在越築越高的平台上，難道蔡政府不會感到高處不勝寒嗎？