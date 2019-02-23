陸委會修法再放寬陸配限制 林麗蟬：選舉到了做業績

2019-02-23 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



陸委會低調預告修法，還強調「考量放寬中國大陸配偶於長期居留階段參加部分專門職業及技術人員考試，涉及中國大陸配偶在臺生活重要權益事項，宜儘速徵詢彙整各界意見，爰定較短公告期間，僅規畫公告期30天」，國民黨立委林麗蟬指出，這是民進黨選舉到了，要做業績，且此法適用對象為一般民眾，實在不需有太多政治考量。

去年陸委會公告行政命令要開放陸配探視權，今年再度釋出修法鬆綁工作權。林麗蟬認為，顯示陸委會試圖要對陸配示好，但僅止於小恩小惠，陸配議題方方面面，兩岸婚姻所產生的政策需求，例如陸配團體長期爭取工作權、學歷證明、取得身分證年限縮短甚或參政等主張，陸委會並未做全面的政策檢討，或是宣示。

林麗蟬指出，顯示陸委會現在仍對陸配有所保留，政府單位應該更寬容看待台灣之子的媽媽，而非以政治角度來看待。光是一個工作權，她推動兩年才讓陸委會前進一小步，台灣新住民發展協會理事長徐春鶯也質疑，現在很多陸配經濟能力都不低，在大陸地區自有財產，因此他們不一定要追求台灣身分證，就算終身長期居留也沒關係，只要來去方便就好，反倒是台灣政府不知道在怕什麼，還對陸配充滿高度懷疑的態度。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲指出，兩岸人民關係條例規範的精神是國家安全最起碼的門檻，大家都在同一個國家，民進黨政府不會把陸配另眼相看，就是把過去一些還來不及鬆綁的東西逐漸鬆綁，無涉國安。