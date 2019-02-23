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陸委會預告修法 放寬長期居留陸配旅遊、保險考試

2019-02-23 11:48聯合報 記者張文馨╱即時報導

陸委會預告將修正「兩岸人民關係條例」，放寬還沒領到身分證、經許可在台灣地區長期居留的陸配，可報考導遊、領隊、保險代理人和保險經紀人等4類專技考試。這次開放將讓陸配和外配同樣享有居留即能參與國家專技考試的權利，國民黨立委林麗蟬說，這對陸配工作權的推動是跨一大步，但仍不夠全面。

陸委會指出，近年來國人與大陸地區人民的婚姻型態已有所改變，擁有高學歷或原於大陸地區通過專技鑑定的大陸配偶有日益增加的趨勢；基於協助陸配發揮所長，並促進家庭經濟的考量，推動修法。除可參與4類專技考試，另明定考試及格者，應經各該職業主管機關許可，始得執行業務。

陸委會規畫，縮短法令預告期為30天，因此預告期將到3月21日，屆時將整理民眾回饋意見，呈報行政院會審查，預計4月間可送立法院，進行審查。有民眾在底下留言提到，建議開放「禮儀師」的考試項目，陸委會解釋，禮儀師為丙級技術士，不受現行法限制，現在就可以受訓領照。

林麗蟬指出，爭取開放陸配參與專技考試，是陸配團體長年爭取的目標。她整合不同團體的意見，曾提出導遊、領隊、保險代理人和保險經紀人、記帳士、不動產經紀人、財產保險經紀人、社工等8類的修法，這次陸委會僅同意4項，林麗蟬認為，這對陸配工作權是跨一大步，但是仍不夠全面，陸委會對於其他項目無法開放的說法則是，市場飽和、且相關公會態度保留，因此不在這波開放之列。

據了解，陸委會在去年12月20日就陸配相關權益問題，舉行跨部會會議討論。會中敲定，放寬經許可在台長期居留的大陸配偶應考。林麗蟬認為，這項修法，是讓陸配與其他國人公平競爭，整個考試制度不能因為是陸配就要拿一張身分證證卡她，這樣並不公平。

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯表示，兩岸婚姻已經質變，現階段兩岸開放包括旅遊、工作或是求學，感情基礎更為堅實濃厚，且很多陸配姐妹都是生活在台灣，家人也在台灣，民進黨政府沒有必要這麼政治化，可以更大膽地開放。舉例來說，他們力推讓陸配擔任導遊，在前幾年兩岸關係好的時候，很多陸客來台，若陸配擔任導遊就可用家鄉方言溝通，陸客回去就會宣傳台灣好山好水，碰到的導遊更是家鄉人，這項政策將可讓台灣導遊隊伍更豐富多彩，對旅遊業有加分作用。

陸委會預告將修正「兩岸人民關係條例」，放寬還沒領到身分證、經許可在台灣地區長期居...
陸委會預告將修正「兩岸人民關係條例」，放寬還沒領到身分證、經許可在台灣地區長期居留的陸配，可報考導遊、領隊、保險代理人和保險經紀人等4類專技考試。 報系資料照 記者許正宏／攝影
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