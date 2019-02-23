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立院召委綠拿10席在野6席 兩岸修法將成主戰場

2019-02-23 11:25聯合報 記者周佑政╱即時報導

立法院今天舉行八個常設委員會的召委選舉，內政委員召委經由各黨團推舉產生。記者周佑...
立法院今天舉行八個常設委員會的召委選舉，內政委員召委經由各黨團推舉產生。記者周佑政／攝影
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立法院八個常設委員會今天舉行召委選舉，藍綠黨團都發出甲級動員令因應，總共16席召委中，民進黨團拿下10席召委，國民黨團5席，無黨團結聯盟取得1席。新會期內政委員會將處理公投法、延長高官赴陸管制年限及簽兩岸和平協議需「雙公投」等爭議修法，內政委員會將成為朝野黨團的「主戰場」。

這次召委選舉，有六個委員會召委經由各黨團推舉產生，僅有司法法制及外交國防交由投票決定，民進黨團挾著席次優勢，在這二個委員會各取得2席召委。包括內政、經濟、財政、交通、衛環委員會，藍綠各取得1席召委，教育文化委員會民進黨團取得1席召委，無黨團結聯盟的高金素梅也擔任另一席。

行政院日前推出優先法案，攸關兩岸法規調整的「保台」法案，包括延長退離職政務人員赴陸管制年限、兩岸簽訂和平協議需經公投等兩岸人民關係條例草案。社會關注的酒駕、虐童相關修法，則包括道路交通管理除法條例部分條文修正草案、教師法修正草案、刑法修正草案、兒童及少年福利與權益保障法修正草案等。

新任內政委員會召委國民黨立委林為洲說，有聽說民進黨沒人想擔任排審兩岸人民關係條例的召委，「為何陸委會又要拋出這個議題？」尤其和平協議要雙公投，行政院立法院是否不協調，立院不想排案，行政院一頭熱，國民黨團會繼續觀察，但也絕不迴避，該面對就面對。

林為洲強調，用比修憲更嚴格的「雙公投」來規範兩岸相關協議，非常不恰當，是自綁手腳；未來陸委會的業務報告，「是由我來排，會繼續觀察。」

民進黨籍新任內政委員會召委張宏陸說，黨內也有人要搶當召委，後來因很多因素，經內部討論就由他來擔任，「政治沒有那麼複雜」。至於公投法或兩岸條例，行政院有無送出草案還不知道，接下來會「走著看」。

立法院各委員會新任召委名單如下

內政：林為洲（國）、張宏陸（民）

經濟：孔文吉（國）、賴瑞隆（民）

財政：羅明才（國）、施義芳（民）

教育：高金素梅（無）、蔡培慧（民）

交通：陳雪生（國）、李昆澤（民）

衛環：徐志榮（國）、劉建國（民）

外交：蔡適應（民）、王定宇（民）

司法：段宜康（民）、周春米（民）

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