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總統御醫林義鈜與柯P台大瑜亮 宣布參選台中立委

2019-02-23 09:17聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

前台大醫院心臟血管外科主治醫師林義鈜宣布參加國民黨台中市西丶南屯區立委初選！發表參選聲明「挑戰現況，改變台灣。」

名醫林義鈜與跟台北市長柯文哲曽是台大同事，也有共同的老師心臟外科權威朱樹勳，都是總統「御醫」，兩人還有「瑜亮情結」不過在柯P選舉時，林義鈜照樣為他募款。

台大醫院心臟血管外科主治醫師林義鈜宣布參加國民黨台中市西丶南屯區立委初選。攝影／...
台大醫院心臟血管外科主治醫師林義鈜宣布參加國民黨台中市西丶南屯區立委初選。攝影／記者陳秋雲
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林義鈜的醫病關係為人稱道，動完病人心臟手術還睡在加䕶病房待命，他的病人多，但問診仔細，了解患者的工作家庭情況當作醫療參考，他強調「全人治療。」

林義鈜關注時事，常在報章發表看法，不少人勸進往政壇發展。

林義鈜今天以「挑戰現狀，改變台灣」發表參選聲明。全文如下：

「各位朋友大家好，離開狗年，我們進入了金豬年。去年聯合報票選的年度代表關鍵字是「翻」，這個「翻」字在去年2018年的選舉當中，的確是翻轉了許多。但這是好事？還是壞事？其實並不知道。因為這些新上任的縣市長們，到底能為我們台灣帶來什麼樣的新氣象，能不能讓我們的同胞百姓生活更好，這些都還是個未知數。尤其是目前民進黨傾全力「打韓」與「卡韓」的效應，是否會更撕裂台灣，加深民眾的對立呢？

今年我給自己選一個字，一個一直放在內心最深處的一個字，就是「和」。「和」字大家都知道，它代表著「和平」，也代表著「和氣」。我們可以從三個角度來看它：

一、「人和則聚，不和則散」，代表人與人相處必須互相尊重、包容，以和為貴。

二、「家和則旺，不和則敗」，代表家庭內父子、夫妻、兄弟姊妹、妯娌之間和氣相處。

三、「國和則興，不和則敵」，代表民眾應該以對話代替對立、求同存異，追求國泰民安。

達到「富民強國」的目的。因為有健康且富裕的百姓，如此國家才會強盛，帶著我們的護照走遍全世界，才會被尊重。但是很可惜，目前我們在政府採用鎖國政策之下，常常被打壓難以抬頭。

雲門舞集藝術總監林懷民，在退休前最後的一齣舞作《關於島嶼》，這齣彷彿呈現台灣歷程的舞作，林懷民說是他的「懺悔錄」，問他懺悔何來？他字字沉重地說：「台灣的今天，都是我們的共業，是我們眼睜睜讓這些事發生。」現在的政治人物花太多時間做政治分類，來來去去的頻繁選舉，把大家的格局做小了。心胸狹小，路會越走越窄，林懷民說：「台灣必須擁有更大的格局，才能真正自處，並在國際上界定自己，凸顯存在的必要性。」

立法委員要做什麼呢？

「政治家一切為公，政客一切為自己」，我相信「要先忘掉選票，才有最後的選民支持。」這次韓流背後的政治哲學，才是國民黨應深思之處。韓流現象也提醒國民黨，選後要革新，先從「心」和「人」做起。

選舉到了。政治人物紛紛開出各種支票，公平正義是其中最常叫的口頭禪。然而公平正義叫得振振有辭，卻忘了國家經濟和人民生活停滯了近20年，才是他們不公不義的結果。

政治人物食民俸祿，最大的責任是創造人民的安居樂業。薪水收入是幸福經濟的必要條件，物價穩定則是充分條件，缺一不可。台灣目前檯面上的政治人物以善言者多，然政府最大的悲哀是讓人民賺不到足夠安身立命的錢，政客最大的無恥是讓人民享受不到公平競爭的環境。政治人物一再消費公平正義的結果是，人民對未來越來越沒有信心，企業也會選擇出走。選舉是人民選擇代理人的重要抉擇，選擇本來就不容易。

今天，我是來自基層農家子弟，一個受過嚴謹專業外科訓練的心臟科醫生，但也拿到工程管理博士學位，同時還是東海大學斐陶斐獎得主。醫學中心行醫與基層診所開業的經歷，更懂得庶民語言。我看到了台灣的困境，困在泥沼中。今天的參選聲明我用「挑戰現況，改變台灣」踏出了行動的第一步。」

林懷民國民黨
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