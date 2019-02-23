【重磅快評】智多星能解開台日關係的三個死結嗎？

2019-02-23 09:10 聯合報 主筆室



葉國興當新聞局長時，「經典之作」是在立院對著記者作出開槍的手勢。本報資料照片 分享 facebook 昨日，國安會進行九合一大選之後的首波人事改組，在這次的人事任命當中，最引人注目的，當是淡出政界已久的葉國興，被蔡政府延攬擔任國安會副祕書長，外界對於葉國興印象最深刻的，便是其在陳水扁時期擔任新聞局長時對記者比出開槍的手勢。

其實，具有留日背景的葉國興成名甚早，在李登輝時期便因為符合「台、獨、青」（台派、獨派、青年），而被李登輝延攬負責當時主要的對日平台「亞洲展望會」的重責大任，透過這個平台，讓葉國興與日本政商界建立綿密的人脈關係，因此，嚴格來說，葉國興應該是國內資深的知日派。

只是，早已不問世事的葉國興，這次為何又重新被蔡政府所重用呢？除了兩岸的國安問題之外，主要便在於台日關係的卡關，政府寄望借重葉國興的對日政界關係，來打通台日關係的任督二脈。

因為，當前的台日關係面臨了三項難題，首先是解禁核食問題，原本日本寄望民進黨上台之後，能夠儘速解禁核食進口，但蔡政府執政三年多以來，不但遲遲未能解禁，去年還通過反核食公投，讓解禁時程更加遙遙無期，這讓台日關係陷入前所未有的低潮。

其次是漁業爭議問題，民進黨上台之後，最引以為傲的便是成立台日海洋事務會議的官方平台，來解決台日之間錯綜複雜的漁業問題，只是海洋事務會議成立兩年多以來，不但連沖之鳥海域的捕魚問題都沒有解決，如今雙方還在為小小的捕魚規則而爭吵不休。

最後是台灣加入CPTPP，蔡政府把加入CPTPP當成是台灣最主要的對外經濟戰略，也對CPTPP的主導國日本寄與厚望，只是，日本政府一直把解禁核食議題，當成是台灣加入CPTPP的敲門磚，在核食遲遲未能解禁的情況下，台灣加入CPTPP自然卡關不前。

然而，不論是解禁核食問題、台日漁業爭議以及加入CPTPP議題，這些都是衛福部、外交部及經濟部所無法獨自解決的，而必須要以國安會的高度，透過跨部會的協商才能達成的，相信這也是蔡政府這次延攬葉國興擔任國安會副祕書長的主要原因。

只是，從2000年之後，在政權輪替多次下，日本政壇早已物換星移，有政界智多星之稱的葉國興，憑著過去對日的老關係，真能打開台日關係的三個死結嗎？

這也讓我們不禁要問：廉頗老矣，尚能飯否？