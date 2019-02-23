在越被綁台商控外館官員軟弱 外交部：處理過程妥適

2019-02-23 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



在越南的黃姓台商向媒體表示，去年在胡志明市遭綁並被暴力毆打，向我駐外館處請求協助但官員態度軟弱。外交部今天表示，駐處員工接到黃姓台商求助電話後就積極協調相關單位協助，也通報胡志明市外務廳強調我國對該案件的高度重視，處理過程穩當妥適。

蘋果日報報導，57歲的嘉義黃姓商人在越南經商超過10年，黃姓商人去年5月在胡志明市遭另一名蕭姓台商帶著幾名越南人將他押上車兩小時，並將他打到頭破血流，沒想到竟然是綁錯人，歹徒後來持刀逼他簽下和解書，要求事後不得追究才釋放他。黃姓台商獲釋後向越南公安報案，並請求駐越南台北經濟文化辦事處官員協助，想先就醫卻被警方拒絕，駐外官員態度軟弱不幫他爭取，要他先配合警方做完筆錄，也不陪同就醫。

外交部表示，我駐胡志明市辦事處當時接到黃姓台商打電話求助後，就積極協調越南相關單位協助涉及爭端的當事國人雙方，並陪同當事人至當地公安單位製作筆錄，也通報胡志明市外務廳強調我對本案的高度重視，請越方確保國人在越南權益及人身安全。

外交部表示，各國駐外機構都不得干涉駐在國司法或行政決定，也不宜介入或調解民事、刑事及商業糾紛，駐處員工在案件處理過程中善盡職責保護旅越國人的權益及安全，處理過程穩當妥適。

外交部說，案件發生至今已超過9個月，根據越南公安機關向駐處表示，蕭姓台商在接受偵訊後也已經離開越南，若未來檢警機關有調查需要，外交部及駐處將全力配合，並協助洽請越方提供相關事證等資料，以助釐清及早案情。