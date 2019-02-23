柯扁3月1日見面遭許多阿扁們反對 陳水扁籲：愛與包容

2019-02-23 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



台北市長柯文哲預計2月28日從台北騎單車到高雄，3月1日拜訪前總統陳水扁，陳水扁在臉書證實這場會面，並說與柯會面與總統大選沒有關係，是為了討論台北市文獻館為他編製的口述歷史、回憶錄出版之事。不過，許多挺扁的人士反對扁柯會面，理由多項，其中有人覺得柯騎腳踏車到高雄拜訪，對扁不禮貌，扁覺得好笑。

陳水扁22日在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」中提到「阿扁們」反對他和柯見面的理由，有的人不喜歡柯文哲說「兩岸一家親」，有的人對媒體報導柯文哲說扁「裝病」不滿，還有人覺得柯要訪扁卻騎腳踏車，對扁不禮貌。

陳水扁說他是卸任總統，是公共財，不屬於任黨派，政治理念不同的、不同黨、不同派、甚至很多大中國主義者，也沒有排斥，同樣和他們分享經驗和教訓。

他說他落難時、沒有人理的時候，身體健康因「在鬼地方（指台中監獄）」出了狀況，雖有醫界人士關心，可是很多人不敢站出來，柯文哲不但關心，還站出來擔任的民間醫療小組召集人，上電視接受訪問，他不該感謝柯嗎？和柯見個面有那麼嚴重嗎？

對於柯說兩岸一家親，扁認為自己說過兩岸有共同語言、血緣、宗教信仰等，但立場還是一邊一國；「一中」才是重點，柯並沒有承認一個中國。

關於「裝病」之事，陳水扁說自己聽過柯受訪時的談話，是媒體下標題的問題，柯的說法反而是他已經被關到生病了，柯也因為談話被誤解向他道歉三次。

至於腳踏車，扁說即使他還是總統，也不會去管任何要和他見面的人用什麼交通工具，是搭公車、計程車、騎腳踏車，說騎腳踏車到高雄訪他是不禮貌，他覺得好笑。

扁同時提到他的兒子、高雄市議員陳致中和高雄市長韓國瑜因228雄中自衛隊一場紀念活動記者會坐在一起，竟引起許多討論，認為這是台灣政治、社會「不正常」所致，不同黨的民代可以共同在議會議事，可以上共同的政論節目，但陳致中和韓國瑜一同框就引來那麼多討論。