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中央「卡」韓國瑜？吳敦義：把高雄矮化了不是好事情

2019-02-22 22:34聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨主席吳敦義今天為高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕向中央喊話，希望中央不要「卡」高雄、台中，過去有稱東廠者，現在好像又出現西廠、南廠了，這都不是好現象，本來地方首長就有為地方謀福利的必要。

對於高雄，當過高雄市長的吳敦義更盼中央政府不要用各種方式羞辱或矮化高雄，把高雄矮化了，不是好事情。

高雄市長韓國瑜最近在前瞻建設計畫中的高雄捷運延伸線和中央槓上，總統府、行政院對韓的說法多所反駁，吳敦義今天到高雄寺廟上香、參加上市上櫃公司協會南區分會與南台灣社團聯合會舉辦的春節團拜時，都批評了中央對高雄的態度。

他覺得最近中央有「卡」高雄、台中的趨勢，過去自稱東廠者，現在好像又出現西廠、南廠了，這都不是好現象；本來地方首長就有為地方謀福利的必要，台中市盧市長當然希望台中賺大錢，高雄韓市長當然也希望貨賣得出去，人進得來，這都會增加市況繁榮，讓民眾多賺錢，也讓民眾能夠過好的日子。

他說，實際上現在中央執政的政府，沒有什麼撇步，整人有撇步而已，亂卡人家，有時候是亂講話。

他舉例日前講如果國民黨在2020重返執政，會依兩岸人民關係條例，要在確保中華民國主權獨立而完整、以及維護我們尊嚴前提下，願意跟大陸洽簽和平協議。實際上這不只在前總統李登輝時有類似的主張，而且李還組織國統會，制定國統綱領，這就是終極統一的理念，國民黨綱也把和平協議作為重要的黨綱內容，所以他講的都完全符合國家的法律，執政黨竟然講國民黨要跟中國共產黨簽和平協議；那裡能黨跟黨去簽和平協議，當然只有政府和他所委託的機構才能。

國民黨主席吳敦義質疑中央有「卡」高雄市長韓國瑜的行動，籲中央以國家、人民為重。記...
國民黨主席吳敦義質疑中央有「卡」高雄市長韓國瑜的行動，籲中央以國家、人民為重。記者楊濡嘉／攝影
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國民黨韓國瑜吳敦義
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