蔡英文要葉國興協助她 建構元旦宣示的三道防護網

2019-02-22 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統今天決定聘請曾任新聞局長的葉國興出任國安會副秘書長。 聯合報系資料照／記者張天雄攝影 分享 facebook

國安人事今天進行局部調整，原任國家安全會議副秘書長陳俊麟轉任國安會諮詢委員，曾任行政院秘書長、行政院新聞局長及國安會諮委的葉國興，出任國安會副秘書長，行政院前副院長施俊吉出任國安會諮委。

總統府發言人黃重諺表示，人事調整是基於美中經貿衝突、兩岸及區域情勢，及社會快速變遷的挑戰與有效因應。

三項人事案中，葉國興出任國安會副秘書長備受外界矚目。黃重諺指出，葉國興學術背景橫跨法律、經濟、國際關係，歷任多項職務，不論在國家安全事務、政經議題的掌握，葉國興都有相當好的表現。面對中國利用開放社會各個薄弱環節，積極滲透並影響台灣民主運作，蔡總統已經在今年元旦宣示要建立守護台灣安全的三道防護網，蔡總統期許葉國興能發揮所長，積極協助國家安全會議完善三道防護網的建構。

據了解，蔡總統與葉國興在前總統李登輝主政時代就認識，後來在扁政府主政時期，雙方也有共事的經驗。事實上，蔡總統在去年選後，檢討敗選因素及未來時局因應後，曾徵詢不同面向的專業人士，其中也包括葉國興等國際戰略領域的人士。

相關人士表示，葉國興在國內戰略領域算是活躍人士，蔡總統為了強化國安團隊的整體戰力及系統性處理國家安全事務的需求，因此，經過多次內部討論後，蔡總統邀請葉國興出掌國安會副秘書長。

專長在財經領域的施俊吉，其任命主要在於因應美中貿易衝突在內等國際經貿變局對台灣經濟可能的衝擊，黃重諺說，蔡總統希望能借重施俊吉豐富的知識與經驗，充分掌握美中貿易衝突下的各種可能挑戰，並提出有效因應策略，因此特聘為國安會諮委。

至於陳俊麟由國安會副秘書長轉任國安會諮委，黃重諺表示，考量國家安全是多面向的綜合事務，短中長期各項議題之風險機會並存，必須透過堅實的調查研究與分析，才能釐清優先順序，提出具體政策作為。

他強調，陳俊麟專長於分析研判社會趨勢與未來情勢，並長期襄贊中樞決策，在國安事務的協調與危機處理上有相當專長。面對台灣社會內部快速變遷，外部威脅持續的挑戰，蔡總統委以重任。