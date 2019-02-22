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蔡總統：去年選舉結果 不能解釋為對中態度改變

2019-02-22 21:28聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文強調，不能以一次選舉的結果，解釋成為對中國態度的改變。 圖／聯合報系資料照...
蔡英文強調，不能以一次選舉的結果，解釋成為對中國態度的改變。 圖／聯合報系資料照片
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蔡英文總統日前接受美國有線電視新聞網專訪，她提到，去年選舉的結果，不能解釋成為對中國態度的改變。

有關去年選舉的挫敗，蔡總統說，執政後政府很勇敢的去執行一些改革的方案，譬如年金改革，因此讓受到影響的人累積了很多的不滿，而這個累積的情緒是有被擴散。同時在一些分歧性的議題上面，比方說同婚，台灣的社會也產生了很多不同的意見，在選舉裡面就產生了一個很大的意見上的衝擊，另外還有內政上的措施，沒有去特別照顧到比較弱勢的人，人民覺得應該給執政者一個警示。

但她也強調，不能以這一次選舉的結果，來解釋成為對中國態度的改變。

蔡總統也提到，這一次的選舉裡面，假訊息對選舉跟選民的判斷，是造成一定程度的衝擊，這是一個事實。所以在選後也在檢討，必須要處理它，因為它會傷害到我們的民主。不論是哪一個政黨，大家都有一個共同的利益，台灣的民主必須是一個好的民主，對假訊息、甚至來自特定來源的網軍攻擊，我們都必須要有一套方法來解決，一方面強化我們的法律結構來管理這些現象，另外一方面也強化政府澄清這些假訊息的能量。

蔡總統說，受害的不只是台灣，這個時候我們跨國的合作，就必須是一個很重要的功課，所以在這段時間以來，我們已經跟其他國家開始談這種跨國的合作來遏止假訊息。

蔡英文兩岸關係
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