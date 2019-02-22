若中國犯台 蔡總統：承受首波攻擊後 盼周邊各國支援台灣

2019-02-22 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統。聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook

蔡英文總統日前接受美國有線電視新聞網專訪，關於如果中國明日入侵，會指望美軍出現嗎？蔡總統說，「我們的防衛準備是隨時的」，我們在第一波的防衛的能量其實是有的，在中國的第一波的攻擊之後，它必須要去承受後面的國際壓力及對自己的經濟跟其他層面的打擊。

主持人追問，有信心美國會主導進行嗎？蔡總統表示，如果今天是台灣，大家一定會問，明天是哪一個其他的國家，甚至於在區域的哪一個國家，這不是只是一個單純台灣受到攻擊的事情，它是一個中國展現出一種意志，就是它不惜以武力來擴充它的影響力的這種意志。

她強調，在這種情況下，這個所有的利益，不是都只有在台灣，所有的利益跟所有所受到的可能的傷害，其實是區域性的，甚至於是全球性的。我們也希望，當我們在面臨來自中國的武力威脅的時候，很多的周邊國家，或者是跟我們理念相同的國家，會一起來支援台灣，來守住台灣這個非常重要的，不論在安全或產業，或者是在民主自由的發展上一個非常重要的地方。

主持人提到，曾否預見台灣在什麼情況下可能和中國統一？蔡總統說，中國國家主席習近平在元旦次日講話，讓台灣警覺到說，台灣獨立生存的現況，有可能會被改變，因為習已經開始在談統一、在談一國兩制。對台灣人來說，這是一個很大的警訊。

她更進一步指出，中國的野心、中國的企圖心，不僅只於對台灣，它其實是對這個區域的每一個國家，甚至區域外的其他國家，他們都希望有一個可以控制、或者是影響的可能性。所以當台灣面臨到中國的壓力的時候，這不單純只是台灣的問題，還是區域其他國家、甚至區域外其他國家將來所共同要面對的問題。

對於習的談話及中國大陸加強對台灣及台海軍演，這些威脅對於在台灣的政策與決策的影響為何？是否迫使變得更強硬？

蔡總統表示，中國對台灣的軍事威脅確實是每一天都在增加的。事實上，它的軍事威脅不只限於對台灣，對整個區域來說都是一個威脅。因為它對軍事的準備、軍事的能量，確實在這幾十年來是快速的增加。這也讓我們開始警覺到，對於我們自身防衛的力量，必須持續地去強化。我們也必須重新去檢討我們的戰略，尤其是不對稱的戰爭的戰略的形成。

主持人進一步追問，中國國家媒體若干權威人士大肆臆測很快會入侵臺灣，這是在虛張聲勢，還是台灣正面臨前所未有的生存危機？