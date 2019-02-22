鬆口選總統「時機到了」 王金平：不會找韓國瑜當嘉賓

2019-02-22 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



前立法院長王金平有意代表國民黨參選2020總統，近日頻頻出席活動，今晚出席雲林同鄉會春酒深受歡迎，現場人員不斷大喊「總統好。」王金平臉上洋溢著滿意的微笑。對於被問到選總統時機到了嗎？王則說「時機到了！」，至於宣布參選時是否會邀請高雄市長韓國瑜當嘉賓，王則立刻搖頭說「不會！」隨即又緩頰地說，不會刻意去邀請誰。

今晚總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、民進黨三重立委補選參選人余天等人一同出席雲林同鄉會春酒，前腳才剛走，王金平隨即也抵達會場。王金平受訪時表示，當然要爭取到每一位的支持，選舉就是這樣。被問到是否選擇在3月17日生日當天宣布參選？王金平急忙否認：「不是不是，很快啦！」

對於明天韓國瑜將替國民黨三重立委補選參選人鄭世維站台，王金平說，他明天整天都有行程，他沒有辦法陪同站台。而2月24日起韓國瑜將率團到馬來西亞及新加坡推廣高雄農產品，王金平說，「很好啊，大家都要協助他，這不分黨派。」