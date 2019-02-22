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罵韓又邀韓 黃子哲：精神錯亂的民進黨

2019-02-22 20:17聯合報 記者鄭媁╱即時報導

高雄市長韓國瑜（右）今天到阿蓮區光德寺參加祈福法會，並向現場法師與群眾致意。記者...
高雄市長韓國瑜（右）今天到阿蓮區光德寺參加祈福法會，並向現場法師與群眾致意。記者劉學聖／攝影
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民進黨政府近日頻與高雄市長韓國瑜槓上。國民黨文傳會副主委黃子哲今透過臉書表示，「愛之欲其生，惡之欲其死，既欲其生，又欲其死，是惑也。」

黃子哲指出，民進黨最近不斷揪團圍毆韓國瑜，昨卻又慈眉善目邀他同框出席記者會，看得令人霧煞煞，快精神錯亂。韓國瑜日前質疑蔡總統拒認九二共識，不知要將國家帶往哪裡；韓又憂心高雄捷運北延補助遭暫緩，在直播上向行政院喊話。這些全台民眾還有高雄鄉親都關切的問題，竟遭府院黨一輪猛攻。

黃子哲說，除了蔡英文以總統之尊暗酸韓國瑜「以為多了好幾位陸委會主委」外，最經典的莫過於總統府發言人嗆韓是「喝醉的土包子」。就在民進黨一片喊打喊殺之際，突然綠委許智傑、高雄市議員陳致中邀請韓參加出席二二八72週年記者會，還一起高舉及大呼「愛與包容」的標語。「這不僅令人驚呆，還嚇到吃手手。」

尤其陳致中對韓國瑜一向沒好話，過去曾刻意抹紅，說韓恐淪為中國台灣的高雄市長，又在議會質詢時戳破氣球嘲諷韓的政見。而就在二二八記者會的前幾天，陳才在臉書痛批韓國瑜認同92共識，根本是「鬼打牆」。

黃子哲抨擊，韓國瑜人氣高漲不墜，找韓開記者會，當然可以吸引大批媒體關注，不但沾光還可以搏版面。但利用韓的時候就「愛與包容」；修理他的時候就「恨與包子」，根本是毫無原則的政客與政黨。

他也諷刺，陳致中的確有乃父之風，他的父親前總統陳水扁，在2000年10月力邀連戰進行「扁連會」，但會談結束不到一個小時，行政院立即宣布停建核四，當時就引發不小的風波。「這種人前手牽手，背後下毒手的招式，看來陳致中有克紹箕裘，一棒接一棒。」

黃子哲也說，民進黨不虧為選舉的動物，無論是勞工權益、同婚議題、甚至是台獨主張，執政後一一破功，看來都只是拿來騙選票的工具而已。但韓國瑜也不是吃素，很快就讓民進黨一一現出原形。

高雄市長韓國瑜受訪時表示要帶領高雄拼經濟，會認真做好市長工作。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜受訪時表示要帶領高雄拼經濟，會認真做好市長工作。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜民進黨黃子哲
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