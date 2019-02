簽兩岸和平協議?歐議員:台灣未來應由台灣人民決定

2019-02-22 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



和中國大陸洽簽兩岸和平協議成為近日討論焦點,歐洲議會友台小組主席朗根(Werner Langen)今天表示,台灣的未來應該由台灣人民決定,他們不會也沒有辦法干預台灣內政,而國民黨和民進黨對此有不同看法,台灣內部應該先取得共識。

朗根17日率重量級及幕僚一行7人訪台,今天離台前他和人民黨團議員庫侃(Eduard Kukan)、蒲睿達(Cristian Dan Preda)、歐洲議會友台小組榮譽主席亞森柏(Georg Jarzembowski)四人和媒體見面。

朗根20日和蔡英文總統見面時,親自將155位跨黨團議員聯署的「促進台海和平與穩定聲明」(Statement on promoting peace and stability in the Taiwan Strait)面呈總統,聲明是155位議員參考歐洲議會近幾年通過的歐盟「共同外交暨安全政策」(CFSP)及「歐中關係報告」決議案相關文字,以及數月來中國大陸對台灣加強軍事恫嚇造成兩岸關係緊張,發表聯合聲明表達嚴正關切。

朗根說,台灣的未來應該由台灣人民以自由、民主的方式決定,現在許多台灣人民希望維持現狀,這就是由台灣人民決定,他們沒有辦法也不會干預台灣內政,而國民黨和民進黨對這議題有不同看法,未來台灣內部應該先取得共識。

朗根說,訪團這次訪台是要對台灣表達支持和團結之意,他們只能想像台灣人民面對日益緊張的兩岸關係有多憂心,因此他們帶來了聲明,傳達歐洲很重視維護亞太地區的和平穩定,未來和台灣相關的決定不能違背人民意志,他們回國後也會告訴同僚在台灣面臨諸多困難的時期,非常值得他們協助。

亞森柏斯基表示,他很敬佩蔡總統,特別景仰蔡總統1月面對北京威脅時的快速反應,他也說由香港情況可見一國兩制是不可行的;庫侃則說他們會堅定地和台灣站在一起,因為歐洲和台灣都尊重民主法治、打擊貪腐,他認為此行非常重要。

蒲睿達則說,台灣在歐盟國家的辦事處似乎少了一點,歐盟會員國有20幾國,但台灣駐歐盟國家辦事處只有十幾個,少了一些,希望未來台灣和歐盟會員國能加強合作,特別是在政治方面。