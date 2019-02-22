簽兩岸和平協議？歐議員：台灣未來應由台灣人民決定

2019-02-22 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



和中國大陸洽簽兩岸和平協議成為近日討論焦點，歐洲議會友台小組主席朗根（Werner Langen）今天表示，台灣的未來應該由台灣人民決定，他們不會也沒有辦法干預台灣內政，而國民黨和民進黨對此有不同看法，台灣內部應該先取得共識。

朗根17日率重量級及幕僚一行7人訪台，今天離台前他和人民黨團議員庫侃（Eduard Kukan）、蒲睿達（Cristian Dan Preda）、歐洲議會友台小組榮譽主席亞森柏（Georg Jarzembowski）四人和媒體見面。

朗根20日和蔡英文總統見面時，親自將155位跨黨團議員聯署的「促進台海和平與穩定聲明」(Statement on promoting peace and stability in the Taiwan Strait)面呈總統，聲明是155位議員參考歐洲議會近幾年通過的歐盟「共同外交暨安全政策」(CFSP)及「歐中關係報告」決議案相關文字，以及數月來中國大陸對台灣加強軍事恫嚇造成兩岸關係緊張，發表聯合聲明表達嚴正關切。

朗根說，台灣的未來應該由台灣人民以自由、民主的方式決定，現在許多台灣人民希望維持現狀，這就是由台灣人民決定，他們沒有辦法也不會干預台灣內政，而國民黨和民進黨對這議題有不同看法，未來台灣內部應該先取得共識。

朗根說，訪團這次訪台是要對台灣表達支持和團結之意，他們只能想像台灣人民面對日益緊張的兩岸關係有多憂心，因此他們帶來了聲明，傳達歐洲很重視維護亞太地區的和平穩定，未來和台灣相關的決定不能違背人民意志，他們回國後也會告訴同僚在台灣面臨諸多困難的時期，非常值得他們協助。

亞森柏斯基表示，他很敬佩蔡總統，特別景仰蔡總統1月面對北京威脅時的快速反應，他也說由香港情況可見一國兩制是不可行的；庫侃則說他們會堅定地和台灣站在一起，因為歐洲和台灣都尊重民主法治、打擊貪腐，他認為此行非常重要。

蒲睿達則說，台灣在歐盟國家的辦事處似乎少了一點，歐盟會員國有20幾國，但台灣駐歐盟國家辦事處只有十幾個，少了一些，希望未來台灣和歐盟會員國能加強合作，特別是在政治方面。