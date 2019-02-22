【重磅快評】神隱兩天的賴清德 何不宣示效忠蔡英文？

2019-02-22 19:03 聯合報 主筆室



總統蔡英文前天宣布尋求連任，行政院前院長賴清德卻搞神隱，外界始終未能得知他的態度，今天露臉輔選台南立委補選候選人郭國文，被記者連續5次被問到是否在這次總統大選「 不缺席」或為爭取連任的蔡英文站台時，賴都沒有正面答覆，一再強調「3月16日立委補選之後再來討論」，相信這番話絕不是蔡英文想聽到的答案。

蔡英文宣布尋求連任，當然希望得到民進黨內一致的支持，雖然有桃園市長鄭文燦率先登高一呼，但是蔡英文更在意的，卻是甫卸任行政院長的賴清德，原因無他，因為不論和那一組藍白對手的民調，賴清德都贏蔡英文，其次，獨派對賴清德始終情有獨鍾，顯然賴清德是蔡英文邁向2020必須先處理的第一道關卡。

賴清德在政壇的歷練遠勝過鄭文燦，如果識大體，理應早在鄭文燦之前表態宣示效忠蔡英文，營造民進黨團結的氣勢，但他卻在蔡英文發聲後選擇神隱，今天為了輔選郭國文不得不公開亮相，嘴巴硬是吐不出「支持蔡英文連任」幾個字，其中玄機值得推敲，更讓外界感覺民進黨這股隱然成形的茶壼風暴。

賴清德卸任行政院長閒散多日，雖稱寄情釣魚看書，但今天站上宣傳車為郭國文輔選喊到幾乎沙啞，顯然政治仍是他的最愛，但形勢比人強，蔡英文就是站在高處，高興就踹他一下，賴清德卸任閣揆之前尤為頻繁，賴清德這個閣揆形同擺飾，豈有不生求去之心？離開行政院，蔡英文還是不改其樂，賴清德民調再好，蔡英文一句「民調是死的，人心是活的」，就把賴逼至牆角，他還能怎麼樣？

其實，當前的賴清德也非完全無計可施，郭國文的選舉就是他的破口，他費心安排郭國文先到中央歷練，再回到地方角逐台南第二選區的立委，郭就是賴的地方分身，這場戰役的勝敗牽動賴的行情漲跌，難怪今天記者再怎麼問，賴總說等立委補選之後再來討論。