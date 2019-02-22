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國安人事調整 葉國興出任國安會副秘書長

2019-02-22 18:36聯合報 記者林敬殷╱即時報導

國安人事調整。蔡英文總統今天決定聘請曾任新聞局長的葉國興出任國安會副秘書長，原任國安會副秘書長的陳俊麟轉任國安會諮詢委員，另行政院前副院長施俊吉出任國安會諮詢委員。

據了解，此一人事調整，主要考量美中經貿衝突、兩岸區域情勢以及社會快速變遷的挑戰與有效因應。其中最受矚目的是葉國興，葉國興曾任國安會諮委、行政院新聞局長及行政院秘書長，及總統府國策顧問。府方考量葉國興在國家安全事務、政經議題的掌握及能力。

蔡英文總統今天決定聘請曾任新聞局長的葉國興出任國安會副秘書長 聯合報系資料照／記...
蔡英文總統今天決定聘請曾任新聞局長的葉國興出任國安會副秘書長 聯合報系資料照／記者張天雄攝影
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【中央社／台北22日電】

國家安全會議人事調整，總統蔡英文決定聘請前行政院長副院長施俊吉、國安會副秘書長陳俊麟出任國安會諮詢委員，國安會副秘書長由前行政院政務委員葉國興出任。

總統府發言人黃重諺晚間表示，因應美中經貿衝突、兩岸區域情勢及社會快速變遷的挑戰與有效因應，總統聘請施俊吉、陳俊麟出任國家安全會議諮詢委員，葉國興擔任國家安全會議副秘書長。

黃重諺表示，甫卸任行政院副院長的施俊吉不僅學養俱佳，政務歷練完整，過去歷任行政院副院長、政務委員、金管會主委與證交所董事長等職，對於國家財經情勢與整體發展，更有通盤的了解，實務經驗豐富。

黃重諺說，面對包括美中貿易衝突在內等國際經貿變局對台灣經濟可能的衝擊，總統希望能借重施俊吉豐富的知識與經驗，充分掌握美中貿易衝突下的各種可能挑戰，並提出有效因應策略。

他並說，考量國家安全是多面向的綜合事務，短中長期各項議題的風險機會並存，必須透過堅實的調查研究與分析，才能釐清優先順序，提出具體政策作為。

黃重諺表示，專長於分析研判社會趨勢與未來情勢，並長期襄贊中樞決策的陳俊麟，在國安事務的協調與危機處理上有相當專長。面對台灣社會內部快速變遷，外部威脅持續挑戰，期待借重陳俊麟的專業，在相關安全事務上給予總統最好協助。

此外，他也指出，葉國興學術背景橫跨法律、經濟、國際關係，並歷任國安會諮詢委員、行政院新聞局長與秘書長、總統府國策顧問等職務。不論在國家安全事務、政經議題的掌握，葉國興都有相當好的表現。

黃重諺說，面對中國利用開放社會各個薄弱環節，積極滲透並影響台灣民主運作，總統已經在今年元旦宣示要建立守護台灣安全的三道防護網。總統期許葉國興能發揮所長，積極協助國家安全會議完善三道防護網的建構。

葉國興在前總統李登輝時期曾任國安會諮詢委員、前總統陳水扁執政時期曾任行政院秘書長、政務委員、新聞局長的葉國興出任，因此葉國興堪稱「回鍋」國安會，具台灣意識且精通多國的語言葉國興出任國安會副秘書長備受矚目。

國安會行政院蔡英文
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