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蔡總統民調起不來想取而代之？ 蘇貞昌：不可能

2019-02-22 17:58聯合報 記者林敬殷╱即時報導

行政院長蘇貞昌（中）。記者許正宏／攝影
行政院長蘇貞昌（中）。記者許正宏／攝影
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國民黨立委賴士葆下午在立法院施政總質詢時，批評民進黨要把台灣帶向戰爭，他問行政院蘇貞昌，如果兩岸真的打起來，「你要不要扛起來？」蘇貞昌說，如果真的發生，「我有什麼我都拿起來」，如同當年英國，有掃把都拿起來，絕不投降，他是要宣示決心，要有態度，要有保護自己的決心，不是要戰爭。

賴士葆的質詢，一開始就鎖定民進黨最近「上山打老共，下山打包子」，把蘇貞昌跟陸委會主委陳明通比成黑白無常，蘇貞昌舉英國為例表明絕不投降的態度，賴士葆質疑蘇貞昌，當年邱吉爾是大撤退，台灣要撤退去哪裡？最近一直戳老共，要把台灣帶向戰爭邊緣。

賴士葆說，要戰你去戰，台灣人的命有這麼賤嗎？他隨即話鋒一轉，聰明如蘇貞昌，魄力如蘇貞昌，會這樣就是因為蔡英文總統民調起不來，之前砲打中國國家主席習近平，民調上升但卻是曇花一現，所以他合理懷疑，是蘇貞昌想取而代之。

蘇貞昌立刻搖頭，「不可能」。賴士葆問，副總統？蘇貞昌說，沒有。賴又問，有沒有想？蘇說，不用想。賴問：沒有在想？蘇回，沒在想。

賴士葆不死心，是欲拒還迎？蘇貞昌說，不會？賴又問，不會癢？蘇說，一點癢都不會，賴問，蔡英文找你呢？蘇回，不會。

眼見蘇貞昌完全不起心動念，賴士葆又回頭罵民進黨上山打老共，蘇貞昌回應表示，打老共的都是國民黨，民進黨都是愛好和平。賴士葆立刻反問，所以只有國民黨可以打老共？

蘇貞昌說，他當兵說要反攻大陸，國民黨曾經打老共，打了幾十年，被老共打敗。他以前多次跟新加玻領導人會面，台灣應該像新加坡一樣，如果要打，對方必須付出代價，這就是決心，這不是要戰爭，是要保護自己的決心，如果老共要拿台灣必須付出代價，台灣不是被嚇大的。賴反譏，你講的是皮毛，蘇回，不是，是心境。

蘇一說完，賴士葆又換了話題，批評民進黨對美國總統川普亦步亦趨，處處抱美國大腿，但蔡總統最近做了兩件錯事，一件是接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問，難道不知道川普很討厭CNN嗎？另一件事是捐款給尼加拉瓜一億美金（並無此事），他批評民進黨輸到怕，亂了套。但因質詢時間已結束，蘇並未回應。

蘇貞昌賴士葆民進黨蔡英文
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