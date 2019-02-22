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朱立倫訪美 柏克萊院長：台灣應思考下一個產業在哪？

2019-02-22 17:05聯合報 記者王寓中╱即時報導

前新北市長朱立倫訪美。圖／朱立倫工作室提供
前新北市長朱立倫訪美。圖／朱立倫工作室提供
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新北市前市長朱立倫參訪美國矽谷行程進入尾聲，朱立倫美國時間21日參訪拜會柏克萊大學，柏克萊大學資訊學院院長AnnaLee Saxenian對於台灣產業環境瞭若指掌，她點出台灣應思考「下一個產業在哪裡？」她並提到，依據柏克萊大學與當地政府的經驗，產學合作計畫的重要性不容忽視，必須思考如何盡可能地將研究成果應用在產業面上

朱立倫上午前往柏克萊大學拜會副校長Randy Katz，談及柏克萊大學設立創新創業加速器「Sky deck」，與矽谷產業有高度合作關係，且放眼國際尋求具有潛力的創新靈感。

朱立倫認為，我們不能執著於「腦力流失」，反而要正視 Prof. Saxenian 說到的「腦力交流 Brain Circulation」，正是這種腦力人才的雙邊流動造成台灣這二十年在太平洋兩岸科技的重要關鍵地位。面對未來，西進南向爭議之上，這種腦力的「東流」必須是一個重中之重。

接者，朱立倫來到Twitch總部，體驗全球最知名直播串流平台的魅力，由共同創辦人林士斌(Kevin Lin)親自接待，Twitch在2014被亞馬遜(Amazon )以9.7億美元併購，是亞馬遜史上第二大的購併案。林士斌從「台灣扎根、矽谷成功」的創業案例，可見台灣青年具備足夠實力邁向國際。林士斌也建議，台灣在資金方面算是充足，在募資方面卻很困難，相關機制和流程需訂定清楚

為期八天的「PowerUp Taiwan：台灣新經濟」矽谷參訪行程，朱立倫表示：聽到非常多科技大老、新創企業家和留學生都一直在強調一件事情「亞洲矽谷不是蓋兩棟房子、不是掛一個招牌，而是真正讓所有法令能夠現代化，比照矽谷，讓人才流、資金流、技術流能快速交流，這才是關鍵重點。」此行收穫非常豐盛，相信對台灣未來走向新經濟，絕對有正面幫助。

朱立倫矽谷柏克萊
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