阿扁出席高俊明追思會 施明德哽咽：高不願意當抓耙仔

2019-02-22 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



台灣基督長老教會前總幹事高俊明牧師辭世，家人今天在高雄海埔教會舉辦追思禮拜，民進黨多人出席，前總統陳水扁也現身追思會。前民進黨主席施明德與前行政院長賴清德皆以「人格者」來稱譽高牧師。施說，高牧師在白色統治時代不願意當「抓耙仔（告密者）」，留下台灣最美的身影。

基督教長老教會前總幹事高俊明2月14日在睡夢中辭世，享壽90歲。任職基督長老教會總幹事期間，曾帶領教會人士發表人權宣言，在美麗島事件後，因協助施明德逃亡而入獄。

今天下午2 點30分，追思會開始，南北各地教友南下參加，追思會以高俊明生前喜愛的音樂與詩歌送別，將一切感恩與頌讚歸給天父。副總統陳建仁、前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、前民進黨主席施明德、前行政院長賴清德、總統府祕書長陳菊等人參加，追思會未開放媒體採訪。

主禮者郭榮敏牧師說，高牧師是台灣的摩西，帶領教眾渡過難關，更有慈悲的心，若看見罹患小兒麻痺的小孩，不怕衣服弄髒抱起小孩，希望大家要認真聽上帝的話，才能讓高牧師家人擦去眼淚。

施明德一身黑衣現身，受訪時哽咽說，今天是來告別台灣的人格者、愛國者，高牧師一生是台灣最美的身影，台灣經歷過很多外來者統治，特別是白色統治時代，很多人背叛了理想與原則，甚至當了「抓耙仔」，高牧師不願意去領獎金，保護台灣公益、理想與希望，「高牧師是台灣有史以來最美的身影，也留下讓我們感念的身影」。