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【重磅快評】除了髮型之外 蘇院長可等於邱吉爾？

2019-02-22 16:05聯合報 主筆室

圖／許正宏攝影、取自網路
圖／許正宏攝影、取自網路
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行政院長蘇貞昌，或是負責撰寫發言稿的幕僚，最近一定剛看過去年初在台上映的電影「最黑暗的時刻」，使「衝衝衝」大有邱吉爾上身的架勢。日前先在立院備詢時，先引用邱吉爾的名言，宣稱「為了守護家園，戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降，我們一定這樣做」。今天（22日）再度指出，國民黨主席吳敦義主張兩岸簽和平協議，但當初英國首相張伯倫與希特勒簽了和平協議，結果卻換來戰爭，最後領導英國人民努力對抗，贏得戰爭的是邱吉爾。

雖然話講得氣吞山河，但是目前為止，蘇院長和邱首相之間，最接近的部分，可能是髮型。

邱吉爾著名的「絕不投降」演說，背景是1940年5月，德國大軍席捲荷蘭、比利時與法國北部，盟軍一敗塗地。但希特勒的遲疑，加上英國軍民的奮力，成功讓30萬部隊從敦克爾克撤回英國。撤退行動完成後，6月4日，邱吉爾在國會演講，強調：「我們將在海灘上戰鬥！在敵人登陸地點作戰！在田野和街頭作戰！在山丘作戰！我們絕對不會投降！」

蘇院長明顯向邱翁這段話「致敬」，不過幕僚似乎看到這裡就見獵心喜，沒把書再讀下去：邱吉爾繼續表示，即使英國本土被敵人征服，或在圍困下陷入饑饉，英國仍有靠強大艦隊保衛的海外帝國，也會繼續奮戰，直到新世界重新解放舊世界為止。

所以邱吉爾的豪氣演說，絕對不是一味吹大氣：一千年來始終屏障英倫三島的英吉利海峽，以及實力遙遙領先德國的皇家海軍艦隊，納粹鐵騎在陸地上所向披靡，面對大海仍然無法飛渡。加上大英帝國殖民全球，在世界各地都有國土，德國兵鋒無法企及。即使本土失守，也可以撤到海外持續再戰。

這些條件，當今的台灣擁有嗎？

當然這絕不是說，1940年邱翁決定抗戰到底，不需肩負龐大的壓力，更不代表英國最後贏得戰爭是輕而易舉。邱吉爾另一句更有力的口號「血、淚、汗」，是他明白告訴國人，要想打敗強敵、贏得戰爭，就要付出極其艱辛痛苦的代價。然而事實上，當今的政府真的曾經要求台灣民眾，為了與海峽對岸的強鄰一戰，必須付出更多血淚汗嗎？政府敢宣布恢復徵兵嗎？政府願意縮減其他開銷，將國防預算拉到GDP的3%嗎？中共的軍費數字當然是我方無法企及，但是連每年增幅的百分比都遠遠落後，坐視差距日益增大，這真的是不惜與敵一戰應有的態度嗎？

所以，天下禿子不都是韓國瑜，當然也不都是邱吉爾。雖然同樣在國會慷慨陳詞，但是如果像蘇揆自己所說，缺乏「接地氣」，後人對這番話的評論，就絕對不是二次大戰的邱吉爾。反而比較像是五代十國時期，後晉向契丹挑釁表示，「晉有十萬橫磨劍，翁若要戰則早來！」或者像是119年前的庚子拳亂，清廷面對各國壓境，下詔同時對世界11國宣戰：「與其苟且圖存，貽羞萬古，孰若大張撻伐，一決雌雄！」同時不忘警告對義和團信心不足的人：「苟其自外生成，臨陣退縮，甘心從逆，竟作漢奸，朕即刻嚴誅，絕無寬貸！」

至於慷慨激昂之後，事情的結果是如何呢？難怪政府要不停縮減中國史課程，原來有此深意，善哉。

英國德國希特勒
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