4分之1警消海巡看病無福利？蘇揆：是比照不是優於軍人

2019-02-22 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



國民黨立委馬文君今下午在立法院總質詢時，提出警、消、海巡弟兄和退役人員，要看病卻在地方沒有榮民或國軍體系醫院等問題。馬文君指出，人口最多的新北市也沒有榮民、國軍體系醫院，讓全國四分之一的警消、海巡弟兄和退役人員看病享受不到掛號費減免福利。對此，行政院長蘇貞昌回覆，所做的是比照軍人福利，而不是優於軍人。

馬文君說，全台各縣市其中新北、苗栗、彰化、雲林、金門、連江等縣市沒有榮民或國軍體系醫院，讓全國有四分之一的警消、海巡弟兄或退役人員無法享受看病掛號費減免福利，讓政府提出的美意大打折扣。其中新北佔的警消員額最多，也同樣無法享受到這樣福利，行政院怎麼不將衛福部醫院體系納入？

蘇貞昌說，此福利是蔡總統的美意，因為知道警察、消防、海巡弟兄和退役人員辛苦，因此提出比照軍人優待福利給予尊重，行政院所做出的是比照軍人，而部分醫院沒有榮民、國軍體系醫院確實是問題，但一開始所提出的就是比照軍人福利，在作法上就是平等的。