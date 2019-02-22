親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚法草案拍板
蔣介石像被破壞
交通建設卡藍？
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

兩大KTV巨頭錢櫃、好樂迪確定合併 下午5時重訊說明

民進黨前立委林國慶剪黨證 嘉縣黨部執委會同意退黨

2019-02-22 14:44聯合報 記者魯永明╱即時報導

民進黨前嘉義縣立委林國慶去年8月27日晚間，臉書開直播宣布退黨，當場剪黨證。資料...
民進黨前嘉義縣立委林國慶去年8月27日晚間，臉書開直播宣布退黨，當場剪黨證。資料照片／記者魯永明攝影
分享
民進黨前嘉義縣立委林國慶去年8月27日晚間，臉書開直播宣布退黨，當場剪黨證，他說，垃圾不分藍綠，拒絕垃圾落地，因為怕弄髒台灣這塊乾淨的土地；九合一選後，民進黨縣黨部拖延到今天下午，才由主委林沐惠召開執行委員會進行討論，會中經委員全數贊成，依林國慶公開自述內容同意退黨。

林沐惠說，林國慶去年8月底，在自己臉書開公開直播宣布退出民進黨，同時當場剪掉黨證，今天會議就其陳述內容進行討論，會中各委員尊重林國慶個人意願並一致通過，同意其退黨。

去年九合一選舉前，林國慶開臉書直播剪黨證說，退黨不會參選縣長或議員，他沒有那麼權謀，「我選擇走孤獨的路，做綠色烏鴉！」，他細數郭瑤琪、陳明文官司，批司法讓人民失望。

他受黃信介影響，加入民進黨，黨過去靠街頭運動，嘉義縣823水災嚴重，看到鄉親受災，內心難過，他捐355萬多元做公益，為蕉農拉抬蕉價，他以民進黨人士自掏腰包，買千斤香蕉，分送總統府 、農委會及行政院，總統府回函說將香蕉送憲兵營，結果小英總統沒吃，讓他失望。

「同志再見，珍重再見！」，他說，民進黨不缺他一人，他對民進黨執政失望，身為黨員抬不起頭，不必等民進黨開除，他主動退黨，但仍寄望民進黨為台灣好好打拚，「退黨後，我無黨無派，輕鬆自在」。

林國慶民進黨嘉縣長初選，力挺議長張明達落敗，他曾任議員，2000年擔任陳水扁嘉縣競選總部副總幹事長，2004年當陳水扁嘉縣競選總部執行總幹事，當選第六屆立委，去年縣長選戰，他挺退出民進黨參選的副縣長吳芳銘。

民進黨國慶總統府
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

4分之1警消海巡看病無福利？蘇揆：是比照不是優於軍人

2019-02-22 15:39

立委陳瑩打彈弓 這支造型讓網友都拜服

2019-02-22 15:11

兩岸和平協議爭議 盧秀燕：難道有人反對和平嗎？

2019-02-22 15:27

解決農地工廠合法化 蘇揆：就地輔導、從寬對待

2019-02-22 15:03

立委盼加速推動保障原民權益 蘇揆：努力來做

2019-02-22 14:34

有效防制酒駕 學者專家：拒絕酒測應入罪

2019-02-22 14:34

蘇嘉全遠赴聖露西亞 總理查士納旅館親迎

2019-02-22 14:33

酒駕平均判3月 黃國昌：「結果讓大家困惑」

2019-02-22 14:25

回鍋中壢選立委 吳志揚盼桃園重現藍天

2019-02-22 14:22

連家軍對抗時力 簡榮宗參選立委

2019-02-22 14:17

農產出口外銷創新高 蘇貞昌：數字會說話

2019-02-22 14:15

農委會組國家隊搶訂單 韓國瑜砲轟：腦袋瓜有問題

2019-02-22 14:15

健保卡公投電子連署 蘇貞昌允研究

2019-02-22 14:13

轉彎！老車淘汰不設年限 政府補貼換新車

2019-02-22 14:10

影／淘汰老車救空汙顧人怨 蘇揆：擬取消車齡 改用補貼

2019-02-22 14:03

張花冠：慎重考慮投入嘉義縣山區立委選舉

2019-02-22 13:51

蘇貞昌：黨政軍不應操作經營控制媒體

2019-02-22 13:23

農委會掛保證 不會讓消費者買不到雞蛋

2019-02-22 13:13

烏龍回應和平協議質疑？吳敦義任主席自刪和平協議政綱

2019-02-22 12:51

10年老車淘汰蘇貞昌稱顧人怨 研議取消年限

2019-02-22 12:41

農委會要成立國家隊搶外銷訂單 藍委質疑監督不到

2019-02-22 12:20

蘇貞昌承諾 一周內研究用健保卡公投電子連署

2019-02-22 11:50

和平協議是統一協議？蔡正元：蔡英文等是不唸書的包子

2019-02-22 11:42

還原228歷史 雄中自衛隊現身說法

2019-02-22 11:36

影／酒駕刑度高有效？黃國昌：但現在量刑平均僅3個月

2019-02-22 11:26

影／蔡英文參加光德寺祈福消災法會

2019-02-22 11:16

立委提案嚴懲酒駕虐童者 修法草案全數付委審查

2019-02-22 11:00

影／對兩岸要戰爭非和平？蘇貞昌再搬出邱吉爾

2019-02-22 10:49

蘇揆：英國與希特勒簽和平協議卻換來戰爭

2019-02-22 10:42

美貌票選台藝人遭冠五星旗 陳明通：不該這樣做

2019-02-22 10:40

【重磅快評】蔡政權亂蹄？抽腿伸腿一起來

2019-02-22 10:40

藍製兩岸和平協議QA挨批 陳明通：需高門檻監督機制

2019-02-22 10:03

藍推和平協議質疑綠只要戰爭 蘇貞昌又搬邱吉爾反制

2019-02-22 10:01

連家軍對抗時代力量 簡榮宗參選挑戰黃國昌

2019-02-22 09:11

發言人變發「炎」人 一張紙條洩露馬英九「國家機密」

2019-02-22 09:00

孫大千：陳明通除政令宣導、串門子 還有什麼功能？

2019-02-22 08:18

看懂網媒的「放火政治學」 你就懂小編為何敢罵愛嗆

2019-02-22 08:00

扁批蘇嘉全 不謙卑害總統

2019-02-22 00:32

以國家隊成立外銷平台 農產出口今年拚60億美元

2019-02-21 22:31
看更多

熱門文章

苦苓逼問高雄騎樓亂象 韓國瑜淡回一句話全場大笑

2019-02-21 17:40

盤點韓國瑜上任後「14大謊言」 名作家籲調查檢討

2019-02-21 20:58

韓國瑜挨酸土包子就辦包子大賽 學者：絕妙好招

2019-02-22 06:28

回應228和平柱被踹斷！政大蔣介石騎馬銅像遭人鋸斷馬腳

2019-02-22 03:03

發言人變發「炎」人 一張紙條洩露馬英九「國家機密」

2019-02-22 09:00

農委會組國家隊搶訂單 韓國瑜砲轟：腦袋瓜有問題

2019-02-22 12:18

孫大千：陳明通除政令宣導、串門子 還有什麼功能？

2019-02-22 08:18

高市觀光局下月真辦包子大賽 潘恒旭：韓國瑜會頒獎

2019-02-21 23:09

蔡英文2020最怕誰？ 吳子嘉：不是韓國瑜而是他

2019-02-22 10:30

邀小S代言高雄美食 韓國瑜：她很阿莎力的答應了

2019-02-22 13:22

我援尼國1億美元 介文汲：若被奧蒂嘉拿去買軍火⋯

2019-02-21 16:39

韓國瑜出席228活動 雄中校友會長讚「心胸很大」

2019-02-21 16:09

總統到新竹吃下午茶！喝河堤上的貓、吃RT麵包

2019-02-21 17:04

不是說好的蔡總統會支持 藍綠不滿鐵路高架計畫又被退

2019-02-21 20:39

前瞻重寫韓國瑜嗆「什麼意思？」 交通部火速通知開會

2019-02-21 23:17

謝龍介跨區選立委 段宜康：有無公開向選民道歉？

2019-02-22 10:15

郭國文謝龍介差0.5趴？ 吳子嘉：胡說八道

2019-02-21 22:15

潘恒旭談大選生波 韓國瑜要求謹言慎行

2019-02-22 00:05

前瞻卡藍？高雄、台中先被盯 彰化也有狀況

2019-02-22 00:33

看懂網媒的「放火政治學」 你就懂小編為何敢罵愛嗆

2019-02-22 08:00

「北柯南韓」夾殺 名嘴曝綠營基本盤掉光慘況

2019-02-22 12:13

「國文不過英文難過？」 民進黨最綠選區郭國文陷苦戰

2019-02-21 17:49

韓國瑜選總統看似超強 民調顯示56％高雄市民不支持

2019-02-21 22:17

彰化鐵路高架化卡關？王惠美：盼中央別卡住地方發展

2019-02-22 11:42

李行、朱延平訪韓國瑜 盼高雄成為電影發展基地

2019-02-21 16:20

朱立倫到舊金山彩虹同志村 臉書彩虹旗飄揚

2019-02-21 23:35

談2020潘恒旭被提醒少政治發言 他說會聽韓國瑜的話

2019-02-21 16:29

宜蘭鐵路高架化遭退回 藍綠都跳腳

2019-02-22 00:07

10年老車淘汰蘇貞昌稱顧人怨 研議取消年限

2019-02-22 12:41

扁批蘇嘉全 不謙卑害總統

2019-02-22 00:32

年金改革半年省下60億元 將全數挹注退撫基金

2019-02-21 20:42

連家軍對抗時代力量 簡榮宗參選挑戰黃國昌

2019-02-22 09:11

徵召韓國瑜選總統 朱立倫：韓是重要資產 為他加油

2019-02-21 19:33

韓國瑜明到新北 鄭世維：天冷「韓流來」

2019-02-22 11:29

【重磅快評】蔡政權亂蹄？抽腿伸腿一起來

2019-02-22 10:40

看問題／選前放行 選後嚴審 交部難服眾

2019-02-22 00:29

農委會組國家隊搶單 韓國瑜：花10億的台農發還要嗎？

2019-02-22 12:12

為何鋸馬腳不鋸蔣介石的頭？行動者：從基礎解構威權

2019-02-22 14:10

蔣公騎馬銅像遭人斷腳 政大譴責並提告

2019-02-22 10:41

韓國瑜與運將演出行動劇 笑讚運將英文比柯P好！

2019-02-22 12:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top