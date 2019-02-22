民進黨前立委林國慶剪黨證 嘉縣黨部執委會同意退黨

2019-02-22 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



民進黨前嘉義縣立委林國慶去年8月27日晚間，臉書開直播宣布退黨，當場剪黨證。資料照片／記者魯永明攝影 分享 facebook 民進黨前嘉義縣立委林國慶去年8月27日晚間，臉書開直播宣布退黨，當場剪黨證，他說，垃圾不分藍綠，拒絕垃圾落地，因為怕弄髒台灣這塊乾淨的土地；九合一選後，民進黨縣黨部拖延到今天下午，才由主委林沐惠召開執行委員會進行討論，會中經委員全數贊成，依林國慶公開自述內容同意退黨。

林沐惠說，林國慶去年8月底，在自己臉書開公開直播宣布退出民進黨，同時當場剪掉黨證，今天會議就其陳述內容進行討論，會中各委員尊重林國慶個人意願並一致通過，同意其退黨。

去年九合一選舉前，林國慶開臉書直播剪黨證說，退黨不會參選縣長或議員，他沒有那麼權謀，「我選擇走孤獨的路，做綠色烏鴉！」，他細數郭瑤琪、陳明文官司，批司法讓人民失望。

他受黃信介影響，加入民進黨，黨過去靠街頭運動，嘉義縣823水災嚴重，看到鄉親受災，內心難過，他捐355萬多元做公益，為蕉農拉抬蕉價，他以民進黨人士自掏腰包，買千斤香蕉，分送總統府 、農委會及行政院，總統府回函說將香蕉送憲兵營，結果小英總統沒吃，讓他失望。

「同志再見，珍重再見！」，他說，民進黨不缺他一人，他對民進黨執政失望，身為黨員抬不起頭，不必等民進黨開除，他主動退黨，但仍寄望民進黨為台灣好好打拚，「退黨後，我無黨無派，輕鬆自在」。

林國慶民進黨嘉縣長初選，力挺議長張明達落敗，他曾任議員，2000年擔任陳水扁嘉縣競選總部副總幹事長，2004年當陳水扁嘉縣競選總部執行總幹事，當選第六屆立委，去年縣長選戰，他挺退出民進黨參選的副縣長吳芳銘。