烏龍回應和平協議質疑？吳敦義任主席自刪和平協議政綱

2019-02-22 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義日前拋出重返執政後將洽簽兩岸和平協議，民進黨將修法明訂簽署協議前須先公投。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨主席吳敦義上周拋出，國民黨重返執政後，可考慮與對岸洽簽兩岸和平協議，被民進黨解讀為「黨對黨」洽簽，違反兩岸人民關係條例。國民黨文傳會今代吳敦義代發回應稿重申，不會做違法的事，當然只有政府與其所委託機構才能洽簽。

回應稿中吳敦義解釋，「我前幾天只是講，如果國民黨2020年重返執政，會依據兩岸人民關係條例，確保中華民國主權獨立完整，以及維護我們尊嚴的提前下，願意與大陸洽簽和平協議。實際上在李登輝前總統時期，不僅有類似主張，且他還組織國統會，制定國統綱領，表明在國家統一前，如何、如何….，這就是終極統一的理念。」

回應稿中吳敦義也提到，「國民黨黨綱也將和平協議作為我們非常重要的黨綱內容，所以我講的都完全符合國家法律，他們竟然講說國民黨要與共產黨簽和平協議，這是不合法的，哪能黨與黨簽和平協議？當然只有政府與其所委託的機構才行。」

不過國民黨「黨章」中並沒有提到簽訂「和平協議」等相關內容，國民黨政策綱領在2017年8月吳敦義上任後，也將前主席洪秀柱時代寫入的簽訂「和平協議」等文字刪除，改回歸「九二共識、一中各表」、「和平願景」主軸的新政綱入替。