行政院通過同婚專法 綠委許智傑：南部很多人不滿

2019-02-22 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



行政院「司法院釋字第748號解釋施行法」草案出爐。圖為長年爭取同婚權益的同志運動代表之一祁家威。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 行政院昨通過同性可結婚的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，民進黨立委許智傑今天在立法院質詢時說，行政院的版本，「南部還是很多人不滿意」。他希望行政院長蘇貞昌，「不要給立委壓力，一定要通過哪個案，修法時還能有研究與改善空間」。

許智傑質詢時表示，民進黨去年真的選得很難看，如何解除民怨包括同性婚姻、一例一休、年改、老車淘汰、菸捐、農地工廠等很多問題，引發民怨。如何解除民怨，行政院要很務實地告訴大家，也要趕快調整。

許智傑說，行政院提出的專法版本，「南部還是很多人不滿意」，蘇貞昌提到包容接受不同，和善對待彼此，這部分立委會盡量再與社會溝通。但他也希望蘇貞昌，「不要給立委壓力，一定要通過哪個案，修法時還能有研究與改善空間」。

許智傑也提及，年金改革為讓基金永續，改革的方向與想法很好，但公教砍得比軍人還要大力一點，軍人有年資補償金，但公教今年6月後就沒有，能否調整年改腳步速度，有再改進空間，例如退休金已經砍了，加班費可否放寬，「該是給人的權利就給人家」。

人事行政總處人事長施能傑說，包括年資補償金等大議題，主管機關在銓敘部，相關部會確實有聽到這些聲音。