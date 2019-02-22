親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚法草案拍板
交通建設卡藍？
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

18年前車禍糾紛！男子昨天報案收到恐嚇信 今天慘遭殺害

喇嘛廟拜共產佛？ 蒙古「藏傳佛教」的千年盛衰

行政院通過同婚專法 綠委許智傑：南部很多人不滿

2019-02-22 12:47聯合報 記者周佑政╱即時報導

行政院「司法院釋字第748號解釋施行法」草案出爐。圖為長年爭取同婚權益的同志運動...
行政院「司法院釋字第748號解釋施行法」草案出爐。圖為長年爭取同婚權益的同志運動代表之一祁家威。圖／聯合報系資料照
分享
行政院昨通過同性可結婚的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，民進黨立委許智傑今天在立法院質詢時說，行政院的版本，「南部還是很多人不滿意」。他希望行政院長蘇貞昌，「不要給立委壓力，一定要通過哪個案，修法時還能有研究與改善空間」。

許智傑質詢時表示，民進黨去年真的選得很難看，如何解除民怨包括同性婚姻、一例一休、年改、老車淘汰、菸捐、農地工廠等很多問題，引發民怨。如何解除民怨，行政院要很務實地告訴大家，也要趕快調整。

許智傑說，行政院提出的專法版本，「南部還是很多人不滿意」，蘇貞昌提到包容接受不同，和善對待彼此，這部分立委會盡量再與社會溝通。但他也希望蘇貞昌，「不要給立委壓力，一定要通過哪個案，修法時還能有研究與改善空間」。

許智傑也提及，年金改革為讓基金永續，改革的方向與想法很好，但公教砍得比軍人還要大力一點，軍人有年資補償金，但公教今年6月後就沒有，能否調整年改腳步速度，有再改進空間，例如退休金已經砍了，加班費可否放寬，「該是給人的權利就給人家」。

人事行政總處人事長施能傑說，包括年資補償金等大議題，主管機關在銓敘部，相關部會確實有聽到這些聲音。

行政院蘇貞昌民進黨
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

同婚專法恐衝擊選情 管碧玲：大家都繃緊神經

2019-02-22 10:42

蔡總統談同婚專法：面對分歧 民主解決

2019-02-22 00:20

新聞眼／同婚牽扯政治、選票 端看朝野「求同存異」

2019-02-22 00:16

同婚戰場轉進立院…兩派動員 施壓立委

2019-02-22 00:14

挺同讚「準用民法」 反同批「暗渡陳倉」

2019-02-22 00:08

同婚專法 法部官員：諸多扞格仍未解

2019-02-22 00:06

逾20校學生會挺同婚專法 籲立院遵守釋字748意旨

2019-02-21 23:23

政院版草案若過關 同婚繳稅可準用配偶合併申報

2019-02-21 22:44

【即時短評】政院拐彎抹角 立院能求「同」存異？

2019-02-21 22:17

同婚立法 蔡總統臉書：做為執政者不能迴避、勇敢承擔

2019-02-21 21:21

同婚專法立法後 陸委會：將擬兩岸港澳同婚配套

2019-02-21 20:27

【重磅快評】蔡政府尊重公投訂同婚法 那這3個公投呢？

2019-02-21 18:55

影／同婚專法未提「婚姻」 伴侶盟肯定 藍委罵看攏嘸!

2019-02-21 16:43

同婚草案 同志團體：缺共同收養跨國婚 內容不完備

2019-02-21 16:23

專法未納跨國同婚 法務部：待檢視討論

2019-02-21 16:01

同性婚姻自由法案草案通過 蔡英文不提同性強調平權

2019-02-21 14:55

同婚專法 國民黨：應維持《民法》原樣不輕易更動

2019-02-21 14:25

同婚有限制：跨國同性婚姻、合併報稅續討論

2019-02-21 14:22

同婚專法／批漠視公投民意 幸福盟：不排除發動抗爭

2019-02-21 14:19

同婚專法／肯定草案大方向 祁家威：立院才是戰場

2019-02-21 14:17

同婚專法為何名稱這麼長？ 總統府副秘書長劉建忻解密

2019-02-21 14:00

法務部：盼用最大公約數立法

2019-02-21 13:52

綠主張逕付二讀 藍：看條文再說

2019-02-21 13:52

政院闢謠：不會增國小情慾探索課程

2019-02-21 13:51

觀察站／同婚專法最終版 民進黨恐兩邊不討好

2019-02-21 13:51

同婚專法 藍估影響小

2019-02-21 13:49

同婚爭議再起 民進黨人士：大選更難樂觀

2019-02-21 13:47

同婚專法草案政院拍板 綠委籲法案要多溝通

2019-02-21 13:21

同性婚姻有限制：須滿18歲 僅能收養對方之親生子女

2019-02-21 12:43

林昶佐提同婚專法 人工生殖可視為婚生子女

2019-02-21 12:39

影／同婚專法草案 行政院會通過！

2019-02-21 12:21

同婚專法名稱首創釋憲施行法 蔡清祥：沒問題

2019-02-21 12:13

是否支持同性婚姻 柯文哲：草案出來就給立法院審

2019-02-21 11:59

同婚專法草案送立院 法務部：是用最大公約數立法

2019-02-21 11:55

同志團體大致肯定同婚專法草案 但跨國伴侶等有疑義

2019-02-21 11:51

幸福盟：政府應落實婚姻應限定在一男一女之結合

2019-02-21 11:50

同婚專法過了小孩就不能叫爸爸媽媽？錯！政院懶人包闢謠

2019-02-21 11:49

影／「司法院釋字748號解釋施行法」政院拍板

2019-02-21 11:49

幸福盟：行政院草案是騙選票的政治操作

2019-02-21 11:45
看更多

熱門文章

苦苓逼問高雄騎樓亂象 韓國瑜淡回一句話全場大笑

2019-02-21 17:40

盤點韓國瑜上任後「14大謊言」 名作家籲調查檢討

2019-02-21 20:58

韓國瑜挨酸土包子就辦包子大賽 學者：絕妙好招

2019-02-22 06:28

回應228和平柱被踹斷！政大蔣介石騎馬銅像遭人鋸斷馬腳

2019-02-22 03:03

韓冰韓國瑜五官像但為何差很大？ 陳文茜暗示答案

2019-02-21 14:48

發言人變發「炎」人 一張紙條洩露馬英九「國家機密」

2019-02-22 09:00

有你家選區嗎？新北等4席立委補選 看參選名單

2019-02-21 13:47

高市觀光局下月真辦包子大賽 潘恒旭：韓國瑜會頒獎

2019-02-21 23:09

蔡英文2020最怕誰？ 吳子嘉：不是韓國瑜而是他

2019-02-22 10:30

我援尼國1億美元 介文汲：若被奧蒂嘉拿去買軍火⋯

2019-02-21 16:39

韓國瑜出席228活動 雄中校友會長讚「心胸很大」

2019-02-21 16:09

總統到新竹吃下午茶！喝河堤上的貓、吃RT麵包

2019-02-21 17:04

不是說好的蔡總統會支持 藍綠不滿鐵路高架計畫又被退

2019-02-21 20:39

前瞻重寫韓國瑜嗆「什麼意思？」 交通部火速通知開會

2019-02-21 23:17

【重磅快評】王子跟著禿子走 蔡政府還要圍毆韓國瑜？

2019-02-21 14:17

蘇貞昌稱核廢無解 核四前廠長：政治人物要有是非

2019-02-21 14:19

潘恒旭談大選生波 韓國瑜要求謹言慎行

2019-02-22 00:05

郭國文謝龍介差0.5趴？ 吳子嘉：胡說八道

2019-02-21 22:15

看懂網媒的「放火政治學」 你就懂小編為何敢罵愛嗆

2019-02-22 08:00

前瞻卡藍？高雄、台中先被盯 彰化也有狀況

2019-02-22 00:33

「國文不過英文難過？」 民進黨最綠選區郭國文陷苦戰

2019-02-21 17:49

謝龍介跨區選立委 段宜康：有無公開向選民道歉？

2019-02-22 10:15

韓國瑜選總統看似超強 民調顯示56％高雄市民不支持

2019-02-21 22:17

李行、朱延平訪韓國瑜 盼高雄成為電影發展基地

2019-02-21 16:20

農委會組國家隊搶訂單 韓國瑜砲轟：腦袋瓜有問題

2019-02-22 12:18

朱立倫到舊金山彩虹同志村 臉書彩虹旗飄揚

2019-02-21 23:35

影／吳徵召韓國瑜？王金平：假議題 我也可能變強！

2019-02-21 15:49

談2020潘恒旭被提醒少政治發言 他說會聽韓國瑜的話

2019-02-21 16:29

扁批蘇嘉全 不謙卑害總統

2019-02-22 00:32

宜蘭鐵路高架化遭退回 藍綠都跳腳

2019-02-22 00:07

年金改革半年省下60億元 將全數挹注退撫基金

2019-02-21 20:42

徵召韓國瑜選總統 朱立倫：韓是重要資產 為他加油

2019-02-21 19:33

連家軍對抗時代力量 簡榮宗參選挑戰黃國昌

2019-02-22 09:11

穩鵬號漁船海上喋血 海巡特勤隊員出發千里追兇

2019-02-21 13:11

同婚專法為何名稱這麼長？ 總統府副秘書長劉建忻解密

2019-02-21 14:00

看問題／選前放行 選後嚴審 交部難服眾

2019-02-22 00:29

【重磅快評】蔡政權亂蹄？抽腿伸腿一起來

2019-02-22 10:40

同婚專法立法後 陸委會：將擬兩岸港澳同婚配套

2019-02-21 20:27

影╱賴清德連5次不答是否參與總統大選、為小英站台

2019-02-22 08:25

出席228紀念活動 韓國瑜：不分政黨族群都盼高雄更好

2019-02-21 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top