韓國瑜與運將演出行動劇 笑讚運將英文比柯P好！

2019-02-22 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



韓國瑜今天參加市府舉行的「天天ABC，就在943」記者會，與運將先生同框演出行動劇，笑語如珠。還脫稿演出，順便虧了一下柯P，稱讚司機先生的英文比台北市長柯P還好！還加碼再問一句：誰是最聰明的市長？

高雄市長韓國瑜大力推動雙語城市政策，要提升高雄國際競爭力，特別與高雄在地七所大專院校英語相關系所、英語達人及中華衛星大車隊合作，3月1日起在所屬的高雄廣播電臺推出量身打造、多樣化雙語節目，每天至少有7.5個小時，都有雙語學習節目。

為宣傳雙語廣播節目開播，中華衛星大車隊的運將們在記者會上獻唱英語歌曲，韓國瑜市長更化身外籍乘客和運全程以英語對話。韓上計程車跟運將說要去愛河，還問他結婚了沒？引起哄堂大笑。

韓繼續問司機先生快樂嗎？喜歡這個城市嗎？賺多少？駕駛對前兩問題對答如流，第三個問題回答：這是祕密！

主持人引導市長可以稱讚一下運將的英文，韓國瑜立刻用英文說：你的英文很好耶，比台北市長柯P還好！把司機逗笑了，隨後又問：誰是最聰明的市長？司機一時反應不過來，韓幽默的說：我啦！

記者會後媒體問韓好像虧了一下柯，韓說，這樣比較好玩啦，開玩笑啦，柯P有時也會虧他一下。媒體問柯P的英文如何？韓說，當然好啊，當醫生，英文和拉丁文都好。我們台灣人學英文吃虧，不敢講，應用的環境少，所以高雄就致力於打造這樣的環境，像武俠小說裡面一個武功高強、內力很強，但招式不夠，只要一個擂台，就會變得非常好。