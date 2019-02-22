10年老車淘汰蘇貞昌稱顧人怨 研議取消年限

2019-02-22 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天列席立法院施政總質詢。記者許正宏／攝影 分享 facebook 立法院去年三讀通過空汙法修正案，十年以上老舊車輛排氣若沒通過檢驗，最重將被註銷牌照，引發老車車主不滿。行政院長蘇貞昌今天表示，過去的作法事實上做不到也顧人怨，現在政府要調整方式，降低空汙目的不改，但老車淘汰將不以年限作為淘汰標準，也將透過政府補貼方式，幫忙老車車主換新車。

民進黨立委許智傑今天在立法院質詢時表示，民進黨去年真的選得很難看，包括同性婚姻、一例一休、年改、老車淘汰、菸捐、農地工廠等很多問題，引發民怨。如何解除民怨，行政院要很務實地告訴大家，也要趕快調整。

許智傑詢問，老車淘汰是否不用設定淘汰年限，用補助或增加福利的方式讓民眾自動換車。蘇貞昌說，空汙法修正後，要防止空汙、淘汰老車年限的做法，「有做得比較急，要做得到也比較困難，也不必要做到這樣」。

蘇貞昌說，現在方法要調整，降低空汙目的不改，但調整方法，原來說的淘汰年限，「現在不用這樣，那個年限不用」。此外，老車所有者如果要換新車，包括貸款、關稅貨物稅等，政府如何幫忙、如何用改良的方式，讓老車不再有那麼多汙染，政府多方面研究後，會送出具體草案，並向社會報告。總結就是「標準不降低、幫忙多很多、淘汰無年限」。