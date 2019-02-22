農委會要成立國家隊搶外銷訂單 藍委質疑監督不到

2019-02-22 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



國民黨立委費鴻泰說，台農發這兩年的表現是乏善可陳。聯合報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook 農委會昨天宣示，將以國家團隊（Team Taiwan）的概念，整合資源成立農產品外銷平台，協助農民擴展海外市場，高雄市長韓國瑜質疑「疊床架屋？」要求農委會將現有的台灣國際農業開發公司（台農發）無償移撥給高雄市政府。行政院長蘇貞昌今天在立院答詢時表示，縣市長要為地方拚經濟，政府都很鼓勵，農委會、農會和各團體都往這方面努力，這些年來出口外銷的數字一再創新高，數字會說話。

費鴻泰詢問台農發成立2年多來的績效，蘇貞昌表示，自己這幾年並未參與政務，接掌行政院後還沒有了解到這麼細。費鴻泰說，台農發這兩年的表現是乏善可陳，現在又要搞個國家隊出來，新的國家隊還要不要受立院監督？

蘇貞昌表示，成立國家隊，整合資源與外國競爭，勢必要有效，要看國家隊的運作和績效，當然也能檢討。農委會主委陳吉仲指出，所謂的國家團隊（TeamTaiwan）不是成立公司，而是一個平台，這是參考韓國經驗，結合農民團體和外銷業者，一起把30種農產品銷到國外，而台農發是200多個外銷業者之一，他認為，費鴻泰混淆了兩者。

費鴻泰繼續追問，農委會講了半天就是表達一個概念，且農委會輔導農會外銷早就有外銷平台，為何要說成立一個國家隊？那對於韓國瑜的要求，農委會或行政院是否願意考量？蘇貞昌說，縣市長要為地方拚經濟，政府都很鼓勵，農委會、農會與各個團體都往這方面努力，這些年來出口外銷一再創新高，數字會說話，大家一起努力。