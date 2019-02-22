蘇貞昌承諾 一周內研究用健保卡公投電子連署

2019-02-22 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌（中）前往立法院進行施政方針報告並備質詢。記者許正宏／攝影 分享 facebook 中選會日前預告訂定「全國性公民投票電子連署及查對作業辦法」，明定要電子連署公投案須使用自然人憑證，不過自然人憑證的普及率不到公投投票權人的三分之一，引發中選會「卡公投」的疑慮。

國民黨立委費鴻泰今天質詢行政院長蘇貞昌時，蘇表示，建置電子連署系統是依公投法規定，「未來新的身分證等等也可往這方面進步」。費鴻泰質疑自然人憑證不如健保卡，要求讓民眾可以使用健保卡進行電子連署。蘇貞昌同意，在一周內研究後，向社會大眾說明是否可行。

費鴻泰詢問，蘇貞昌有自然人憑證，那蘇太太有嗎？蘇貞昌靜默並未作答。費鴻泰指出，如今自然人憑證幾乎都是公職人員因工作需求在使用，民眾過去會使用自然人憑證申報所得稅，但現在也漸漸被健保卡取代；民眾普遍的認知是，公投連署就是拿身分證或證明文件，為何電子連署還要自然人憑證？

蘇貞昌表示，電子連署的設計除了是依據公投法規定，還參考過去曾發生的死人連署等不實狀況，需要在建置過程中防堵。中選會代理主委陳朝建表示，現在民眾拿身分證，只能辦理紙本連署，公投連署還需符合簽章查證的規定，不過他說，紙本和電子連署兩案並行，是增加連署管道，希望便民。

費鴻泰質疑，新增加的連署方式，因為需要自然人憑證，等同排斥三分之二的選民進行電子連署，且新式身分證極可能納入自然人憑證的設計，然後自然人憑證就要被淘汰。內政部長徐國勇指出，今年進行晶片式身分證的規劃，明年定案。蘇貞昌也提到，未來新的身分證也可往這方面進步。

不過蘇貞昌說，不是排斥民眾參與連署，若能有更好更方便的方式，他都會同意，現階段是因為健保卡沒有電子簽章的功能，才會選擇自然人憑證。費鴻泰打斷蘇的談話指，可以報稅查調所得，怎麼會沒有相關功能，他要求蘇貞昌在一周內研究完成，再向社會大眾說明，也獲蘇貞昌允諾。