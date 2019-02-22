和平協議是統一協議？蔡正元：蔡英文等是不唸書的包子

2019-02-22 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡正元說，兩岸兩部憲法除用語不同，內容完全一致。 記者王宏舜／攝影 分享 facebook 國民黨主席吳敦義拋出，若國民黨重返執政，可考慮與對岸洽簽兩岸和平協議，遭蔡政府批評要簽「統一協議」，與對岸進行「一國兩制」協商。國民黨政策會前執行長蔡正元批評，蔡英文總統、閣揆蘇貞昌、陸委會主委陳明通都是「不唸書的包子」

蔡正元認為，蔡英文總統、蘇貞昌、陳明通「三個包子」心裏要的是廢除中華民國憲法，宣布台灣獨立，但包子又沒膽子，只能閉著眼睛四處瞎罵，反而曝露這三人只是不唸書的包子。

蔡正元表示，民進黨政府稱「和平協議」就是「統一協議」，但卻忘了「中華民國憲法」就是「統一憲法」，「和平協議」不可能超越「中華民國憲法」，否則自始無效。

對民進黨主張「和平協議」是「一國兩制」的協議，蔡正元說，「中華民國憲法增修條文」就是「一國兩制」的條文：增修條文第一、二條說的是「中華民國自由地區」，第十一條說的是「中華民國大陸地區」兩個地區實施不同體制。

蔡正元指出，「中華民國憲法」默認大陸地區實施「社會主義制度」、台灣地區實施「自由民主制度」，就是台灣版的「一國兩制」。

蔡正元更認為，「中華人民共和國憲法」也早已是「一國兩制」的憲法，其第三十條規定「普通行政區」，第三十一條規定「特別行政區」，「普通行政區」實施「社會主義制度」，「特別行政區」實施「資本主義制度」，這是大陸版的「一國兩制」。

蔡正元說，兩岸兩部憲法除用語不同，內容完全一致：「普通行政區」就是「大陸地區」，「特別行政區」就是「自由地區」。

蔡正元認為，「和平協議」就是「接軌協議」，不讓用語不同，讓台灣誤以爲大陸要剝奪台灣財產和權利，大陸誤以爲台灣又要當日本侵略大陸共犯，進而爆發戰爭：大陸國家主席習近平新提「台灣方案」，就是要「自由地區」開條件，這只是「和平協議」的談判過程。