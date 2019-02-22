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影／蔡英文參加光德寺祈福消災法會

2019-02-22 11:16聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

中國佛教會今天上午在高市阿蓮區光德寺舉辦一年一度護國息災祈福法會，蔡英文總統應邀出席，蔡英文到法會現場，捻香祝禱，祈求台灣災害不生、國泰民安。她在致詞時表示，佛教界是社會上一股穩定的心靈力量，她相信台灣面對各式各樣的挑戰，一定可以迎刃而解。蔡英文在總統府秘書長陳菊等人陪同下抵達光德寺，法會現場有數百名法師、信眾一起誦經祈福。

中國佛教會今天在高市阿蓮區光德寺舉辦護國息災祈福法會，蔡英文總統應邀出席捻香祝禱...
中國佛教會今天在高市阿蓮區光德寺舉辦護國息災祈福法會，蔡英文總統應邀出席捻香祝禱，祈求台灣災害不生、國泰民安。記者劉學聖／攝影
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中國佛教會今天在高市阿蓮區光德寺舉辦護國息災祈福法會，蔡英文總統應邀出席捻香祝禱...
中國佛教會今天在高市阿蓮區光德寺舉辦護國息災祈福法會，蔡英文總統應邀出席捻香祝禱，祈求台灣災害不生、國泰民安。記者劉學聖／攝影
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中國佛教會今天在高市阿蓮區光德寺舉辦護國息災祈福法會，蔡英文總統應邀出席，並雙手...
中國佛教會今天在高市阿蓮區光德寺舉辦護國息災祈福法會，蔡英文總統應邀出席，並雙手合十向法師致意。記者劉學聖／攝影
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中國佛教會今天在高市阿蓮區光德寺舉辦護國息災祈福法會，蔡英文總統應邀出席，並雙手...
中國佛教會今天在高市阿蓮區光德寺舉辦護國息災祈福法會，蔡英文總統應邀出席，並雙手合十向兩旁法師致意。記者劉學聖／攝影
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中國佛教會今天在高市阿蓮區光德寺舉辦護國息災祈福法會，蔡英文總統應邀出席。記者劉...
中國佛教會今天在高市阿蓮區光德寺舉辦護國息災祈福法會，蔡英文總統應邀出席。記者劉學聖／攝影
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總統府秘書長陳菊上午出席光德寺消災法會。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長陳菊上午出席光德寺消災法會。記者劉學聖／攝影
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中國佛教會今天在高市阿蓮區光德寺舉辦護國息災祈福法會，蔡英文總統（左二）應邀出席...
中國佛教會今天在高市阿蓮區光德寺舉辦護國息災祈福法會，蔡英文總統（左二）應邀出席。記者劉學聖／攝影
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中國佛教會今天在高市阿蓮區光德寺舉辦護國息災祈福法會，蔡英文總統應邀出席捻香祝禱...
中國佛教會今天在高市阿蓮區光德寺舉辦護國息災祈福法會，蔡英文總統應邀出席捻香祝禱，祈求台灣災害不生、國泰民安。記者劉學聖／攝影
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