【重磅快評】蔡政權亂蹄？抽腿伸腿一起來

2019-02-22 10:40 聯合報 主筆室



蔡英文總統。本報資料照片 記者林俊良／攝影 分享 facebook 九合一大敗，蔡政權亂了手腳。選後手上除了批中、仇中一張牌，看不出還有其他招數；眼看2020攀爬大位局勢不只是仰攻，根本險如攀天梯，沒有招數混不下去，總得殺出條血路。眼前所見不只對先前承諾公然抽腿，例如宜蘭、高雄等的前瞻項目；看到地方做出成績，也厚顏想摻一腳，毫不掩飾要成立專賣高雄水果的國家隊，試圖炮製韓流勝利方程式。

三百多億的宜蘭鐵路高架化是新冒出的例子。選前蔡英文到宜蘭輔選陳歐珀，不止一次以宜蘭鐵路高架化做誘餌，只差沒說出「陳歐珀選上才有」，雖然沒講出口，但任誰都聽得懂。陳沒選上鐵路高架化計畫果然生變，就這點看，蔡英文算是「言而有信」。

輔選時猛揚馬鞭狂催前瞻計畫，選敗了卻設下拌馬索，憑空冒出前瞻計畫「新制」，通知藍營新科縣市長之前前瞻是依「舊制」產出，計畫不算，必須改依新制再做審核…，這話玄了，意謂蔡英文輔選時多次提及的宜蘭鐵路高架化計畫不成熟，必須重新來過？

韓流太過威猛，第一個挨子彈並不意外，甫就職就被要求前瞻計畫「重寫」。什麼意思？怎麼重寫？韓市長當然不接受，直嗆蔡政權不能這樣幹；果不其然，蘇揆拿出他建中黑衫軍的威猛，放下閣揆身段的硬幹韓國瑜，這情節比社會新聞更勁爆。

台中、宜蘭的前瞻計畫同樣被要求依新制重行檢討。蔡政權此舉大家都看得懂意欲為何，但千萬別當人民不識字、沒知識，光明正大、心胸坦蕩的作為，人民不會在意藍綠，設若小鼻小眼搞小動作，嘴上再怎麼辯解也沒用。

蔡政權對藍營執政縣市儘是抽腿、掣肘嗎？也未必。看到高雄這一個月貨賣得出去，不只大陸、日本，韓市長馬上要跑星馬拉訂單；蔡政權這回響應，也要成立「國家隊」來賣水果，而且專賣高雄水果，毫不掩飾攪局、搶分杯羹的企圖，不掩飾垂涎三尺的醜態。

又是抽腿，又摻一腳伸腿，蔡政權急了，亂蹄、摔跤的必然後果，管它呢！