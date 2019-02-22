親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚法草案拍板
交通建設卡藍？
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

將軍的血脈：現代德川一族，從東京詛咒到政壇角逐

「亞太最美臉孔」阿信、周杰倫被硬加五星旗 網友轟：野蠻！

藍推和平協議質疑綠只要戰爭 蘇貞昌又搬邱吉爾反制

2019-02-22 10:01聯合報 記者張文馨╱即時報導

蘇貞昌就任閣揆後，三度引用邱吉爾的故事。圖／本報系資料照
蘇貞昌就任閣揆後，三度引用邱吉爾的故事。圖／本報系資料照
分享
民進黨政府要推兩岸人民關係條例修法，為洽簽和平協議上保險，國民黨昨深夜透過臉書反擊，指這並非投降協議或統一協議，是民進黨看到黑影就開槍，還質疑綠「不要和平，只要戰爭」。行政院長蘇貞昌今天受訪時再度援引英國首相邱吉爾的經歷，蘇貞昌說，當年英國首相張伯倫要去跟德國納粹領袖希特勒簽署和平協議時，也是這種想法，最後換得希特勒發動戰爭，最後領導英國人民努力對抗，贏得戰爭的是邱吉爾，歷史昭昭明顯，希望不要重蹈覆轍。

國民黨針對和平協議提出5項說法，包括在確保中華民國主權完整、尊嚴的前提下，和大陸洽簽和平協議，維持兩岸和平。不會以黨的身分與中共簽訂和平協議。不排除洽簽兩岸和平協議事前或事後公投，前提是相關公投修正案須是具體可行的程序，並獲得廣大民意的認同。兩岸和平協議並非投降協議或統一協議，是民進黨看到黑影就開槍，幫和平協議貼標籤、汙名化。民進黨害怕洽簽《兩岸和平協議》是為了掩飾政府難以維繫兩岸和平的無能與無力，更反問「難道民進黨不要和平，只要戰爭？」

蘇貞昌說，當年英國首相張伯倫，要去跟希特勒簽和平協議的時候，也是這種講法，張伯倫下飛機時，搖著一紙和平協議津津得意，最後換得希特勒發動戰爭，最後領導英國人民努力對抗，贏得戰爭的是邱吉爾，歷史昭昭明顯，希望不要重蹈覆轍。

這是蘇貞昌就任閣揆後，第三度引用邱吉爾的故事，蘇貞昌就任閣揆時，以英國前首相邱吉爾自喻，邱吉爾在二次世界大戰勝利後以高齡再度出任首相，獲得英國女王的信任與支持。另外，蘇貞昌在立院總質詢時，被問到兩岸開戰時我國戰力，蘇貞昌也引用邱吉爾當年對抗納粹時所說，「戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，我們絕不投降」，雖然沒有人願意陷入戰爭境界，但一定要有這個態度。

蘇貞昌英國民進黨
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

【重磅快評】蔡政權亂蹄？抽腿伸腿一起來

2019-02-22 10:40

影／蔡英文參加光德寺祈福消災法會

2019-02-22 11:16

立委提案嚴懲酒駕虐童者 修法草案全數付委審查

2019-02-22 11:00

影／對兩岸要戰爭非和平？蘇貞昌再搬出邱吉爾

2019-02-22 10:49

蘇揆：英國與希特勒簽和平協議卻換來戰爭

2019-02-22 10:42

美貌票選台藝人遭冠五星旗 陳明通：不該這樣做

2019-02-22 10:40

藍製兩岸和平協議QA挨批 陳明通：需高門檻監督機制

2019-02-22 10:03

連家軍對抗時代力量 簡榮宗參選挑戰黃國昌

2019-02-22 09:11

發言人變發「炎」人 一張紙條洩露馬英九「國家機密」

2019-02-22 09:00

孫大千：陳明通除政令宣導、串門子 還有什麼功能？

2019-02-22 08:18

看懂網媒的「放火政治學」 你就懂小編為何敢罵愛嗆

2019-02-22 08:00

回應228和平柱被踹斷！政大蔣介石騎馬銅像遭人鋸斷馬腳

2019-02-22 03:03

扁批蘇嘉全 不謙卑害總統

2019-02-22 00:32

以國家隊成立外銷平台 農產出口今年拚60億美元

2019-02-21 22:31

北海道5.7地震 外交部：暫無國人受傷

2019-02-21 21:48

多項國際排名優異 AIT前處長：民眾要對台灣具信心

2019-02-21 21:43

年金改革半年省下60億元 將全數挹注退撫基金

2019-02-21 20:42

同婚草案及農產都出得去 蘇貞昌：我們看到了光

2019-02-21 20:32

爭取出席WHA 外交部：友我動能不斷提升

2019-02-21 20:32

歐陽龍：歡迎有「扶龍氣場」的王世堅多批判國民黨！

2019-02-21 20:29

雷倩：印尼救援急如火 黨產會：核淮一千萬公文已發

2019-02-21 19:17

國民黨：消費券彌補退休軍公教退休金 用意在撥亂反正

2019-02-21 18:40

「國文不過英文難過？」 民進黨最綠選區郭國文陷苦戰

2019-02-21 17:49

影／大巨蛋傳易主 北市府遭批「掮客」 柯Ｐ：跟我無關

2019-02-21 17:48

影／超愛狗！立委莊瑞雄帶著兩隻哈士奇 搭高鐵上下班

2019-02-21 17:25

總統到新竹吃下午茶！喝河堤上的貓、吃RT麵包

2019-02-21 17:04

防大面積濫墾伐 內政部：每年至少兩次土地監測

2019-02-21 16:42

我援尼國1億美元 介文汲：若被奧蒂嘉拿去買軍火⋯

2019-02-21 16:39

改善城鄉差距 內政部放寬縣市警報考資格

2019-02-21 16:36

年輕化發言門面 國民黨籌組8年級青年副發言人團

2019-02-21 14:59

世界母語日 蔡總統臉書發文曬母女照

2019-02-21 14:21

蘇貞昌稱核廢無解 核四前廠長：政治人物要有是非

2019-02-21 14:19

穩鵬號漁船海上喋血 海巡特勤隊員出發千里追兇

2019-02-21 13:11

吳澤成要收回21億焚化爐補助 台東縣府：主委誤會了

2019-02-21 12:39

2020韓國瑜不支持朱立倫？游淑慧：有人借韓的名義鬥爭

2019-02-21 12:19

北市府主動接觸大巨蛋買主？柯文哲：跟我無關

2019-02-21 12:16

民報小編臉書開嗆蔡英文 簡體寫下「丟台灣人的臉」

2019-02-21 10:38

誰是吵架王？柯P粗鄙 蘇狠又酸 韓國瑜幽默打禪機

2019-02-21 09:00

時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

2019-02-20 16:12
看更多

熱門文章

苦苓逼問高雄騎樓亂象 韓國瑜淡回一句話全場大笑

2019-02-21 17:40

盤點韓國瑜上任後「14大謊言」 名作家籲調查檢討

2019-02-21 20:58

韓國瑜挨酸土包子就辦包子大賽 學者：絕妙好招

2019-02-22 06:28

回應228和平柱被踹斷！政大蔣介石騎馬銅像遭人鋸斷馬腳

2019-02-22 03:03

韓冰韓國瑜五官像但為何差很大？ 陳文茜暗示答案

2019-02-21 14:48

有你家選區嗎？新北等4席立委補選 看參選名單

2019-02-21 13:47

高市觀光局下月真辦包子大賽 潘恒旭：韓國瑜會頒獎

2019-02-21 23:09

影／潘恒旭專訪談2020 韓國瑜：提醒他要謹言慎行

2019-02-21 12:22

發言人變發「炎」人 一張紙條洩露馬英九「國家機密」

2019-02-22 09:00

監察院認證 前高雄市府為慶富獵雷艦案喬事

2019-02-21 12:41

我援尼國1億美元 介文汲：若被奧蒂嘉拿去買軍火⋯

2019-02-21 16:39

韓國瑜出席228活動 雄中校友會長讚「心胸很大」

2019-02-21 16:09

總統到新竹吃下午茶！喝河堤上的貓、吃RT麵包

2019-02-21 17:04

不是說好的蔡總統會支持 藍綠不滿鐵路高架計畫又被退

2019-02-21 20:39

前瞻重寫韓國瑜嗆「什麼意思？」 交通部火速通知開會

2019-02-21 23:17

【重磅快評】王子跟著禿子走 蔡政府還要圍毆韓國瑜？

2019-02-21 14:17

蘇貞昌稱核廢無解 核四前廠長：政治人物要有是非

2019-02-21 14:19

潘恒旭談大選生波 韓國瑜要求謹言慎行

2019-02-22 00:05

看懂網媒的「放火政治學」 你就懂小編為何敢罵愛嗆

2019-02-22 08:00

郭國文謝龍介差0.5趴？ 吳子嘉：胡說八道

2019-02-21 22:15

蔡英文2020最怕誰？ 吳子嘉：不是韓國瑜而是他

2019-02-22 10:30

「國文不過英文難過？」 民進黨最綠選區郭國文陷苦戰

2019-02-21 17:49

2020韓國瑜不支持朱立倫？游淑慧：有人借韓的名義鬥爭

2019-02-21 12:19

前瞻卡藍？高雄、台中先被盯 彰化也有狀況

2019-02-22 00:33

韓國瑜選總統看似超強 民調顯示56％高雄市民不支持

2019-02-21 22:17

李行、朱延平訪韓國瑜 盼高雄成為電影發展基地

2019-02-21 16:20

影／吳徵召韓國瑜？王金平：假議題 我也可能變強！

2019-02-21 15:49

朱立倫到舊金山彩虹同志村 臉書彩虹旗飄揚

2019-02-21 23:35

談2020潘恒旭被提醒少政治發言 他說會聽韓國瑜的話

2019-02-21 16:29

扁批蘇嘉全 不謙卑害總統

2019-02-22 00:32

年金改革半年省下60億元 將全數挹注退撫基金

2019-02-21 20:42

宜蘭鐵路高架化遭退回 藍綠都跳腳

2019-02-22 00:07

徵召韓國瑜選總統 朱立倫：韓是重要資產 為他加油

2019-02-21 19:33

林昶佐提同婚專法 人工生殖可視為婚生子女

2019-02-21 12:39

與王金平「心靈相通」？韓國瑜：尊重也同意

2019-02-21 11:58

謝龍介跨區選立委 段宜康：有無公開向選民道歉？

2019-02-22 10:15

同婚專法為何名稱這麼長？ 總統府副秘書長劉建忻解密

2019-02-21 14:00

穩鵬號漁船海上喋血 海巡特勤隊員出發千里追兇

2019-02-21 13:11

出席228紀念活動 韓國瑜：不分政黨族群都盼高雄更好

2019-02-21 13:12

看問題／選前放行 選後嚴審 交部難服眾

2019-02-22 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top