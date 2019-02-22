藍推和平協議質疑綠只要戰爭 蘇貞昌又搬邱吉爾反制

2019-02-22 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



蘇貞昌就任閣揆後，三度引用邱吉爾的故事。圖／本報系資料照 分享 facebook 民進黨政府要推兩岸人民關係條例修法，為洽簽和平協議上保險，國民黨昨深夜透過臉書反擊，指這並非投降協議或統一協議，是民進黨看到黑影就開槍，還質疑綠「不要和平，只要戰爭」。行政院長蘇貞昌今天受訪時再度援引英國首相邱吉爾的經歷，蘇貞昌說，當年英國首相張伯倫要去跟德國納粹領袖希特勒簽署和平協議時，也是這種想法，最後換得希特勒發動戰爭，最後領導英國人民努力對抗，贏得戰爭的是邱吉爾，歷史昭昭明顯，希望不要重蹈覆轍。

國民黨針對和平協議提出5項說法，包括在確保中華民國主權完整、尊嚴的前提下，和大陸洽簽和平協議，維持兩岸和平。不會以黨的身分與中共簽訂和平協議。不排除洽簽兩岸和平協議事前或事後公投，前提是相關公投修正案須是具體可行的程序，並獲得廣大民意的認同。兩岸和平協議並非投降協議或統一協議，是民進黨看到黑影就開槍，幫和平協議貼標籤、汙名化。民進黨害怕洽簽《兩岸和平協議》是為了掩飾政府難以維繫兩岸和平的無能與無力，更反問「難道民進黨不要和平，只要戰爭？」

蘇貞昌說，當年英國首相張伯倫，要去跟希特勒簽和平協議的時候，也是這種講法，張伯倫下飛機時，搖著一紙和平協議津津得意，最後換得希特勒發動戰爭，最後領導英國人民努力對抗，贏得戰爭的是邱吉爾，歷史昭昭明顯，希望不要重蹈覆轍。

這是蘇貞昌就任閣揆後，第三度引用邱吉爾的故事，蘇貞昌就任閣揆時，以英國前首相邱吉爾自喻，邱吉爾在二次世界大戰勝利後以高齡再度出任首相，獲得英國女王的信任與支持。另外，蘇貞昌在立院總質詢時，被問到兩岸開戰時我國戰力，蘇貞昌也引用邱吉爾當年對抗納粹時所說，「戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，我們絕不投降」，雖然沒有人願意陷入戰爭境界，但一定要有這個態度。