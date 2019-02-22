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連家軍對抗時代力量 簡榮宗參選挑戰黃國昌

2019-02-22 09:11聯合報 記者王敏旭╱即時報導

國民黨中央委員連勝文日前推薦台灣創新法律協會創會理事長簡榮宗，參選新北市第十二選舉區，簡榮宗今上午7點宣布參選，外界認為是「連家軍」對上現任立委黃國昌的「時代力量」，簡榮宗說，兩個人都是律師，若黃宣布參選連任，律師會打好高格調選戰。

新北市第十二選舉區包括汐止、金山、萬裡、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮區等地，現任立法委員為黃國昌，不過民進黨前市議員沈發惠也曾表態參選，如今國民黨有簡榮宗投入選戰，已成為3搶1的局面。

簡榮宗說，他本身是瑞芳人，也住在汐止區十幾年時間，他認為台灣這幾年經濟、社會環境沒有像以前這麼好，與其在民間批評，應該有更積極解決方案，所以認為投入政治，才有機會改變這社會。

簡榮宗強調，目前不知道黃國昌委員有沒有宣布競選連任，他現在還是努力爭取代表國民黨參選，努力跑基層、做好自己的事情，讓選民更接受他。

至於外界認為新北市第十二選舉區的大綠（民進黨）、小綠（時代力量）呈現分裂狀況，簡榮宗表示，沈發惠議員會不會出來參選也還不知道，若時力與民進黨都有人參選，可能對國民黨稍微有點優勢，但還是要靠自己努力。

簡榮宗指出，新北市升格成直轄市，汐止或是鄰近金山萬里瑞芳，雖然與台北市相鄰卻有很大差距，汐止民生線還沒興建，兒童照護、老年長期照護也需要關注，另外高壓電塔還存在著，希望未來能全力做好，汐止與鄰近鄉鎮可以更繁榮。

簡榮宗宣布參選新北市第十二選舉區，外界認為是「連家軍」對上現任立委黃國昌的「時代...
簡榮宗宣布參選新北市第十二選舉區，外界認為是「連家軍」對上現任立委黃國昌的「時代力量」，簡榮宗說，兩個人都是律師，若黃宣布參選連任，律師會打好高格調選戰。記者王敏旭／攝影
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