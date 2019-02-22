親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚法草案拍板
交通建設卡藍？
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

回應228和平柱被踹斷！ 政大蔣公騎馬銅像遭人鋸斷馬腳

回應228和平柱被踹斷！ 政大蔣公騎馬銅像遭人鋸斷馬腳

2019-02-22 03:03聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

政大蔣公銅像遭人鋸斷馬腳。圖/記者廖炳棋翻攝
政大蔣公銅像遭人鋸斷馬腳。圖/記者廖炳棋翻攝
分享
政大蔣公銅像遭人砍斷馬腳。圖/記者廖炳棋翻攝
政大蔣公銅像遭人砍斷馬腳。圖/記者廖炳棋翻攝
分享
台北市政治大學後山蔣介石騎馬銅像，今天凌晨2時許，遭部分政大學生砍斷馬腳，涉案政大學生隨後發表聲明，表示他們對楊思聖日前踹斷台北228和平紀念館前的和平柱非常憤怒，因此22日凌晨2時許，近10名大學生到政治大學後山的蔣介石銅像，將蔣介石所騎的馬匹馬腳用鋸子鋸下，鋸斷馬腳的許姓大學生已準備好面對法律責任。

涉案大學生表示：「威權歹物膏膏纏 轉型正義袂使等！」，發表聲明如下：「我們是一群關心轉型正義的大學生。從讀過的書、參與過的活動裡，我們總會發現，過去的威權體制對於人民的箝制是不人道、是壓迫人權的。我們對於過往受到侵害感到心痛與不滿，生而為人，不能也不該被如此對待。所以我們不只關心，更想以行動支持轉型正義，開展轉型正義的空間。

前年年底，執政黨通過「促進轉型正義條例」，在促轉會成立後展開「清除威權象徵、保存不義遺址」的政治工程。從二二八事件開始，到往後將近五十年的白色恐怖，獨裁者恣意踐踏台灣的人民與土地，而今，我們總算有機會重新檢視這段發生在台灣的歷史，卻在過程中遭遇重重阻礙。

我們訴求：

一、徹底清除校園內威權象徵

我們要呼籲政治大學校方和社會大眾，只要膜拜獨裁者的行為繼續存在於校園中，臺灣學生就必須在校園體系下，繼續承受獨裁遺緒，倘若校園中沒有辦法存在議論、抗議獨裁的聲音，課本上繼續對獨裁歷史輕描淡寫，我們又怎麼能記取教訓，預防獨裁的再次發生？

二、正視獨裁歷史，民主自由才能保障台灣人的生活與經濟

執行轉型正義以來，過去壓迫人民的獨裁政黨不斷以「拚經濟比較重要」、「經濟100分，政治0分」阻擋，甚至抹黑轉型正義工作，將「東廠」這項莫須有的罪名套在促轉會上。我們要提醒大家，若沒有民主自由，經濟的成果從來就不屬於人民。難道仍然要以空虛的拚經濟口號，遮擋過去獨裁的歷史，破壞台灣得來不易的民主自由價值？

我們也明白轉型正義並不只是鋸除銅像，需要檢討的對象不只是蔣介石，更是當時的威權協力者；該去除的不只是銅像，更是「黨政軍特體系」，除了去除威權象徵之外，更希望大家能了解到威權是透過一整套制度來運作。當我們看見政大校園中的威權遺址，別忘了教官和救國團。

如果包括家屬在內的受難者們存在，我們就應該要去問怎麼可能沒有加害者、而加害者又是否有負起責任。然而，從近日藍天行動聯盟對228和平柱的破壞事件來看，統派，或者中國的在地協力者們，不只是反對清除威權的遺緒，連台灣人想去紀念一場屠殺事件都視為眼中釘，七十年前的威權協力者和當前的威權協力者們如今荒謬的站在一塊了。

這次的行動，只是一個開始，但願轉型正義真有完全落實在台灣這塊土地的一天！

「威權幽靈縈繞！轉型正義不能等」。

分享

轉型正義大學生經濟
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

扁批蘇嘉全 不謙卑害總統

2019-02-22 00:32

以國家隊成立外銷平台 農產出口今年拚60億美元

2019-02-21 22:31

北海道5.7地震 外交部：暫無國人受傷

2019-02-21 21:48

多項國際排名優異 AIT前處長：民眾要對台灣具信心

2019-02-21 21:43

年金改革半年省下60億元 將全數挹注退撫基金

2019-02-21 20:42

同婚草案及農產都出得去 蘇貞昌：我們看到了光

2019-02-21 20:32

爭取出席WHA 外交部：友我動能不斷提升

2019-02-21 20:32

歐陽龍：歡迎有「扶龍氣場」的王世堅多批判國民黨！

2019-02-21 20:29

雷倩：印尼救援急如火 黨產會：核淮一千萬公文已發

2019-02-21 19:17

國民黨：消費券彌補退休軍公教退休金 用意在撥亂反正

2019-02-21 18:40

「國文不過英文難過？」 民進黨最綠選區郭國文陷苦戰

2019-02-21 17:49

影／大巨蛋傳易主 北市府遭批「掮客」 柯Ｐ：跟我無關

2019-02-21 17:48

影／超愛狗！立委莊瑞雄帶著兩隻哈士奇 搭高鐵上下班

2019-02-21 17:25

總統到新竹吃下午茶！喝河堤上的貓、吃RT麵包

2019-02-21 17:04

防大面積濫墾伐 內政部：每年至少兩次土地監測

2019-02-21 16:42

我援尼國1億美元 介文汲：若被奧蒂嘉拿去買軍火⋯

2019-02-21 16:39

改善城鄉差距 內政部放寬縣市警報考資格

2019-02-21 16:36

年輕化發言門面 國民黨籌組8年級青年副發言人團

2019-02-21 14:59

世界母語日 蔡總統臉書發文曬母女照

2019-02-21 14:21

蘇貞昌稱核廢無解 核四前廠長：政治人物要有是非

2019-02-21 14:19

穩鵬號漁船海上喋血 海巡特勤隊員出發千里追兇

2019-02-21 13:11

吳澤成要收回21億焚化爐補助 台東縣府：主委誤會了

2019-02-21 12:39

2020韓國瑜不支持朱立倫？游淑慧：有人借韓的名義鬥爭

2019-02-21 12:19

北市府主動接觸大巨蛋買主？柯文哲：跟我無關

2019-02-21 12:16

民報小編臉書開嗆蔡英文 簡體寫下「丟台灣人的臉」

2019-02-21 10:38

誰是吵架王？柯P粗鄙 蘇狠又酸 韓國瑜幽默打禪機

2019-02-21 09:00

史丹佛大學演說 朱立倫：反對任何形式「戰爭心態」

2019-02-20 23:52

防死人連署 電子連署綁自然人憑證惹議

2019-02-20 23:41

傳基層拱選鳳山立委 楊秋興：不用急著替我找工作

2019-02-20 22:57

時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

2019-02-20 16:12

藍民調：九二共識高 一國兩制低接受

2019-01-17 15:05

政壇新流行…官員變網紅

2019-01-16 23:24

影／何謂「不統」？ 馬：若統一條件不合應維持現狀

2019-01-11 10:24

分享經濟成果政策 蔡總統臉書三點說明

2019-01-08 16:15
看更多

熱門文章

苦苓逼問高雄騎樓亂象 韓國瑜淡回一句話全場大笑

2019-02-21 17:40

盤點韓國瑜上任後「14大謊言」 名作家籲調查檢討

2019-02-21 20:58

孫大千批提名機制：把政治利害包裹數學計算中

2019-02-21 09:01

民報小編臉書開嗆蔡英文 簡體寫下「丟台灣人的臉」

2019-02-21 10:38

韓冰韓國瑜五官像但為何差很大？ 陳文茜暗示答案

2019-02-21 14:48

影／潘恒旭專訪談2020 韓國瑜：提醒他要謹言慎行

2019-02-21 12:22

有你家選區嗎？新北等4席立委補選 看參選名單

2019-02-21 13:47

誰是吵架王？柯P粗鄙 蘇狠又酸 韓國瑜幽默打禪機

2019-02-21 09:00

監察院認證 前高雄市府為慶富獵雷艦案喬事

2019-02-21 12:41

「司法院釋字748號解釋施行法」同婚草案政院拍板 5月24日實施

2019-02-21 11:15

韓國瑜出席228活動 雄中校友會長讚「心胸很大」

2019-02-21 16:09

韓國瑜24日星馬行 要帶著它出國賺錢

2019-02-21 08:26

電力供需報告「造假」？台大醫：找到硬要廢核原因了

2019-02-21 09:09

總統到新竹吃下午茶！喝河堤上的貓、吃RT麵包

2019-02-21 17:04

我援尼國1億美元 介文汲：若被奧蒂嘉拿去買軍火⋯

2019-02-21 16:39

高市觀光局下月真辦包子大賽 潘恒旭：韓國瑜會頒獎

2019-02-21 23:09

不是說好的蔡總統會支持 藍綠不滿鐵路高架計畫又被退

2019-02-21 20:39

蘇嘉全說蔡總統做太好 扁狠批：謙卑一點

2019-02-21 09:08

【重磅快評】王子跟著禿子走 蔡政府還要圍毆韓國瑜？

2019-02-21 14:17

破天荒！2020總統大選提前開打：人民與執政黨的選舉

2019-02-21 08:24

酸韓國瑜土包子 渡也：黃重諺似乎是黑道老大旁打手

2019-02-21 09:46

「國文不過英文難過？」 民進黨最綠選區郭國文陷苦戰

2019-02-21 17:49

2020韓國瑜不支持朱立倫？游淑慧：有人借韓的名義鬥爭

2019-02-21 12:19

蘇貞昌稱核廢無解 核四前廠長：政治人物要有是非

2019-02-21 14:19

選總統先參拜美國？柯蔡朱爭相鍍金 扁馬都說不必

2019-02-21 08:00

陳師孟爆料：蔡當選後 民進黨曾承諾平反扁名譽

2019-02-21 09:53

影／吳徵召韓國瑜？王金平：假議題 我也可能變強！

2019-02-21 15:49

許毓仁：施行條例為法案名稱 是否位階過低？

2019-02-21 08:39

韓國瑜選總統看似超強 民調顯示56％高雄市民不支持

2019-02-21 22:17

李行、朱延平訪韓國瑜 盼高雄成為電影發展基地

2019-02-21 16:20

談2020潘恒旭被提醒少政治發言 他說會聽韓國瑜的話

2019-02-21 16:29

年金改革半年省下60億元 將全數挹注退撫基金

2019-02-21 20:42

林昶佐提同婚專法 人工生殖可視為婚生子女

2019-02-21 12:39

現在不能繼親收養 女同志為小孩打官司7年

2019-02-21 10:08

與王金平「心靈相通」？韓國瑜：尊重也同意

2019-02-21 11:58

同婚專法為何名稱這麼長？ 總統府副秘書長劉建忻解密

2019-02-21 14:00

想儘早當兵的學子看過來 入營徵集模式自己選

2019-02-21 10:27

徵召韓國瑜選總統 朱立倫：韓是重要資產 為他加油

2019-02-21 19:33

穩鵬號漁船海上喋血 海巡特勤隊員出發千里追兇

2019-02-21 13:11

出席228紀念活動 韓國瑜：不分政黨族群都盼高雄更好

2019-02-21 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top