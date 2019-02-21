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政院版草案若過關 同婚繳稅可準用配偶合併申報

2019-02-21 22:44聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院會今天通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，將函請立法院審議。草案規定年滿18歲的同性2人，為經營共同生活，可成立「同性婚姻關係」。草案共27個條文，明定「同性婚姻關係」的權利義務，若能順利完成立法，將自今年5月24日起實施。

草案第2條定義「同性婚姻關係」，指相同性別之2人，為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係。同婚關係的成立要件，當事人須年滿17歲，以書面為之，有2人以上證人之簽名，並向戶政機關登記。若欲終止同性婚姻關係，可經雙方合意、請求法院裁判，或由法院調解、和解。

「同婚」的雙方當事人，互負同居及扶養義務，在日常家務互為代理人，並分擔家庭生活費用。

草案禁止同性重婚，有配偶或已有同性婚姻關係者，不得再與同性成立婚姻關係或與異性結婚。

草案也規定，同性婚姻關係的雙方當事人有相互繼承權，為法定繼承人；財產制準用民法夫妻財產制；一方收養他方親生子女時，準用民法收養規定；因同婚關係所生的爭議，為家事事件，適用家事事件法的規定。

草案並規定，民法總則編、債編及其他法規，關於配偶、夫妻、結婚或婚姻之規定，於同婚關係當事人也準用。草案第24條說明中提到，例如，國民年金法所定配偶連帶繳納義務、所得稅法所定配偶合併申報、配偶免稅額、配偶扣除額及特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭之認定標準等，在草案完成立法後可準用。

法務部長蔡清祥今天出席行政院會後記者會，被問到同性伴侶明年所得稅申報是否可採合併申報，他表示，由於所得稅法主管機關是財政部，還要與財政部進一步磋商。

不過，挺同團體認為，行政院通過的草案，缺乏民法異性婚姻的共同收養子女部分，也沒有涵蓋同性跨國婚姻的部分。法務部法律事務司長鍾瑞蘭表示，同性跨國婚姻涉及「涉外民事法律適用法」，還要再由司法院檢視；至於草案僅規定當事人之一方得收養他方親生子女，是著眼於子女的利益。

有關同性婚姻當事人透過借精生子或人工受孕等衍生的問題，蔡清祥表示，因為涉及「人工生殖法」，主管機關是衛福部，現行法律不允許的，草案也就不允許。

行政院會通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，將函請立法院審議。草案共27...
行政院會通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，將函請立法院審議。草案共27個條文，明定「同性婚姻關係」的權利義務，若能順利完成立法，將自今年5月24日起實施。聯合報資料照
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同性婚姻收養同婚
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