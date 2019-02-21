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以國家隊成立外銷平台 農產出口今年拚60億美元

2019-02-21 22:31聯合報 記者林河名╱即時報導

蔡英文總統及行政院長蘇貞昌近來接連宣傳我國農產品去年出口總金額創下20年新高。農委會今天表示，將以國家團隊（Team Taiwan）概念，整合相關單位資源，成立「農產品外銷平台」，盼今年達成農產品出口60億美元（約新台幣1864.5億元）目標。

農委會今在行政院會報告「台灣農產品外銷平台與勵進作為」。蘇貞昌表示，台灣去年農產品外銷出口金額達54.7億美元，不僅創20年新高，出口到中國的金額達12.7億美元，成長23%，也創新高；為分散過去過度集中單一市場的風險，我們也持續拓展其他新興市場，因此出口至新南向國家，也都穩定成長。

蘇貞昌希望媒合更多訂單，讓外銷數字反映在農民實質收益上。他感謝農漁民和相關部門的努力，產出優質農漁產品，讓台灣農產外銷再創新高，並指示農委會持續結合各界力量，以國家力量廣布通路、大力推銷台灣農產品；對內也要避免產銷失衡，做好產銷預警機制，穩定農產品價格，維護農民收益。

農委會表示，將成立外銷平台專案小組，從生產端輔導農友針對目標市場需求進行生產規畫，生產符合國際標準及規格的優質農產品，並輔以完善的冷鏈物流，提升外銷農產品到貨品質與數量；未來也將透過外銷平台，媒合農民團體、外銷貿易商及出口業者簽訂合作協議契約，建立長期緊密合作關係，透過全方位創新行銷整合方案，深耕我農產品既有市場並拓展中東國家及俄羅斯等新興市場，促進農產品產銷平衡，全面穩定農民收益。

為何需要成立農產品外銷平台？農委會報告指出，可增加外銷10%，提高農民收益；未來將透過國家力量解決外銷供應鏈（生產、分級、包裝、運輸、報關、檢疫、檢驗）各環節問題，並協助小農媒合外銷通路，以及促進產業升級，提高農產品國際競爭力。

蔡英文總統近來宣傳我國農產品去年出口總金額創下20年新高。她日前出席總統府前廣場...
蔡英文總統近來宣傳我國農產品去年出口總金額創下20年新高。她日前出席總統府前廣場由農委會主辦的「做伙來呷飯」國產米食嘉年華，推廣國產米食。聯合報資料照／記者林俊良攝影
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農民農委會蘇貞昌
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