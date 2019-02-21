【即時短評】政院拐彎抹角 立院能求「同」存異？

2019-02-21 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院會今天通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案。這項名稱「特別」的法案，也可視為「不叫同性婚姻法」的「同性婚姻法」草案。行政院「拐彎抹角」，無非希望避開爭議；但政院版法案出爐後，立法院才是決戰之地，就看朝野立委如何「求同存異」。

大法官在2017年5月24日作出第748號解釋，對於現行民法婚姻規定，未使同性二人得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，宣告「與憲法第22條保障人民婚姻自由及第7條保障人民平等權之意旨有違」，並要求於解釋公布起2年內，完成相關法律修正或制定。

但這一年多來，行政部門一直沒有提出草案。同婚爭議則促使挺同與反同團體各自發起公投提案，經去年11月24日公投，雖然反同方贏得公投結果，卻也逼得行政部門須在公投之後3個月內提案，進而催生出這部「同婚專法」草案。

有鑑於挺同反同的意見分歧，光是法案名稱就爭吵不休，執政黨絞盡腦汁，終於從「兩公約施行法」獲得靈感，訂出各方都不得罪的法案名稱。只是，草案第2條即定義「同性婚姻關係」，即使其後條文都以「第2條關係」代稱，讓挺同人士覺得「為德不卒」，但也難否認整部法案就是「同性婚姻法」的事實。

反同者當然也看穿這一點。但事實上，法案名稱只是配合大法官解釋的第一步。因為，大法官在解釋中提到，「至於以何種形式達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍」，法案如何制定，等於丟回立法院。除了朝野將各有提案，政院版草案沒有處理的部分，還有很多爭議及問題待解決，例如同婚者仍有忠誠義務，若與他人通姦所涉刑責，也有待後續檢視修法。

只是，單純的法律問題還算容易解決，同婚爭議之所以複雜，正因為還牽扯政治及選票。行政院版一出爐，案子還沒進到立院，挺同、反同團體已經各自動員，準備向朝野立委施壓。民進黨政府雖依公投結果提出「同婚專法」草案，卻也不得不面對反同方贏得公投的700萬選票壓力。