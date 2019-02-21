親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚法草案拍板
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
兩岸交流門檻多
政治
軍事
綜合

員工尾牙上台批公司 老闆叫好賞每人55萬元

【即時短評】政院拐彎抹角 立院能求「同」存異？

2019-02-21 22:17聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院會今天通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案。這項名稱「特別」的法案，也可視為「不叫同性婚姻法」的「同性婚姻法」草案。行政院「拐彎抹角」，無非希望避開爭議；但政院版法案出爐後，立法院才是決戰之地，就看朝野立委如何「求同存異」。

大法官在2017年5月24日作出第748號解釋，對於現行民法婚姻規定，未使同性二人得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，宣告「與憲法第22條保障人民婚姻自由及第7條保障人民平等權之意旨有違」，並要求於解釋公布起2年內，完成相關法律修正或制定。

但這一年多來，行政部門一直沒有提出草案。同婚爭議則促使挺同與反同團體各自發起公投提案，經去年11月24日公投，雖然反同方贏得公投結果，卻也逼得行政部門須在公投之後3個月內提案，進而催生出這部「同婚專法」草案。

有鑑於挺同反同的意見分歧，光是法案名稱就爭吵不休，執政黨絞盡腦汁，終於從「兩公約施行法」獲得靈感，訂出各方都不得罪的法案名稱。只是，草案第2條即定義「同性婚姻關係」，即使其後條文都以「第2條關係」代稱，讓挺同人士覺得「為德不卒」，但也難否認整部法案就是「同性婚姻法」的事實。

反同者當然也看穿這一點。但事實上，法案名稱只是配合大法官解釋的第一步。因為，大法官在解釋中提到，「至於以何種形式達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍」，法案如何制定，等於丟回立法院。除了朝野將各有提案，政院版草案沒有處理的部分，還有很多爭議及問題待解決，例如同婚者仍有忠誠義務，若與他人通姦所涉刑責，也有待後續檢視修法。

只是，單純的法律問題還算容易解決，同婚爭議之所以複雜，正因為還牽扯政治及選票。行政院版一出爐，案子還沒進到立院，挺同、反同團體已經各自動員，準備向朝野立委施壓。民進黨政府雖依公投結果提出「同婚專法」草案，卻也不得不面對反同方贏得公投的700萬選票壓力。

隨著大法官第748號解釋的2年期限將至，同婚戰場也轉進立法院，攻防及角力才要開始。然而，同婚爭議的本質仍是人權議題，即使扯上政治或選舉考量，也不該犧牲立法的進步性。最後如何求「同」存異，就看各方能否多點諒解，展現尊重平等的多元價值。

隨著大法官第748號解釋的2年期限將至，同婚戰場也轉進立法院，攻防及角力才要開始...
隨著大法官第748號解釋的2年期限將至，同婚戰場也轉進立法院，攻防及角力才要開始。聯合報資料照
分享

同性婚姻同婚專法公投
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

不是說好的蔡總統會支持 藍綠不滿鐵路高架計畫又被退

2019-02-21 20:39

歐陽龍：歡迎有「扶龍氣場」的王世堅多批判國民黨！

2019-02-21 20:29

影／超愛狗！立委莊瑞雄帶著兩隻哈士奇 搭高鐵上下班

2019-02-21 17:25

以國家隊成立外銷平台 農產出口今年拚60億美元

2019-02-21 22:31

韓國瑜選總統看似超強　民調顯示56％高雄市民不支持

2019-02-21 22:17

北海道5.7地震 外交部：暫無國人受傷

2019-02-21 21:48

多項國際排名優異 AIT前處長：民眾要對台灣具信心

2019-02-21 21:43

同婚立法 蔡總統臉書：做為執政者不能迴避、勇敢承擔

2019-02-21 21:21

年金改革半年省下60億元 將全數挹注退撫基金

2019-02-21 20:42

同婚草案及農產都出得去 蘇貞昌：我們看到了光

2019-02-21 20:32

爭取出席WHA 外交部：友我動能不斷提升

2019-02-21 20:32

雷倩：印尼救援急如火 黨產會：核淮一千萬公文已發

2019-02-21 19:17

國民黨：消費券彌補退休軍公教退休金 用意在撥亂反正

2019-02-21 18:40

「國文不過英文難過？」 民進黨最綠選區郭國文陷苦戰

2019-02-21 17:49

影／大巨蛋傳易主 北市府遭批「掮客」 柯Ｐ：跟我無關

2019-02-21 17:48

總統到新竹吃下午茶！喝河堤上的貓、吃RT麵包

2019-02-21 17:04

防大面積濫墾伐 內政部：每年至少兩次土地監測

2019-02-21 16:42

我援尼國1億美元 介文汲：若被奧蒂嘉拿去買軍火⋯

2019-02-21 16:39

改善城鄉差距 內政部放寬縣市警報考資格

2019-02-21 16:36

年輕化發言門面 國民黨籌組8年級青年副發言人團

2019-02-21 14:59

世界母語日 蔡總統臉書發文曬母女照

2019-02-21 14:21

蘇貞昌稱核廢無解 核四前廠長：政治人物要有是非

2019-02-21 14:19

穩鵬號漁船海上喋血 海巡特勤隊員出發千里追兇

2019-02-21 13:11

吳澤成要收回21億焚化爐補助 台東縣府：主委誤會了

2019-02-21 12:39

2020韓國瑜不支持朱立倫？游淑慧：有人借韓的名義鬥爭

2019-02-21 12:19

北市府主動接觸大巨蛋買主？柯文哲：跟我無關

2019-02-21 12:16

民報小編臉書開嗆蔡英文 簡體寫下「丟台灣人的臉」

2019-02-21 10:38

誰是吵架王？柯P粗鄙 蘇狠又酸 韓國瑜幽默打禪機

2019-02-21 09:00

史丹佛大學演說 朱立倫：反對任何形式「戰爭心態」

2019-02-20 23:52

防死人連署 電子連署綁自然人憑證惹議

2019-02-20 23:41

傳基層拱選鳳山立委 楊秋興：不用急著替我找工作

2019-02-20 22:57

爭取更多國際空間 蔡英文：台灣幫得上忙

2019-02-20 20:28

美國務卿發言力挺台灣 外交部感謝美國政府堅定支持

2019-02-20 19:51

史丹佛演講 朱立倫：「自由之風」也吹拂在台灣！

2019-02-20 18:29

整理迴廊談話4基調 蔡英文：台灣的方向一直很清楚

2019-02-20 18:11

王金平會美商代表 盼美方在國際上多協助台灣

2019-02-20 17:40

公投電子連署需自然人憑證 綠委：不查核問題更多

2019-02-20 17:18

朱立倫3大策略 期盼台灣經濟危機變轉機

2019-02-20 17:16

中常委提案 有立委參選人選區排除非國民黨人士參選

2019-02-20 17:04
看更多

熱門文章

苦苓逼問高雄騎樓亂象 韓國瑜淡回一句話全場大笑

2019-02-21 17:40

孫大千批提名機制：把政治利害包裹數學計算中

2019-02-21 09:01

民報小編臉書開嗆蔡英文 簡體寫下「丟台灣人的臉」

2019-02-21 10:38

盤點韓國瑜上任後「14大謊言」 名作家籲調查檢討

2019-02-21 20:58

同婚專法15字名稱出爐 同性準用民法規定結婚

2019-02-21 00:24

影／潘恒旭專訪談2020 韓國瑜：提醒他要謹言慎行

2019-02-21 12:22

有你家選區嗎？新北等4席立委補選 看參選名單

2019-02-21 13:47

誰是吵架王？柯P粗鄙 蘇狠又酸 韓國瑜幽默打禪機

2019-02-21 09:00

韓冰韓國瑜五官像但為何差很大？ 陳文茜暗示答案

2019-02-21 14:48

監察院認證 前高雄市府為慶富獵雷艦案喬事

2019-02-21 12:41

「司法院釋字748號解釋施行法」同婚草案政院拍板 5月24日實施

2019-02-21 11:15

徐永明批同婚專法沒擔當 管碧玲：還要繼續撕裂？

2019-02-20 23:43

韓國瑜24日星馬行 要帶著它出國賺錢

2019-02-21 08:26

韓國瑜出席228活動 雄中校友會長讚「心胸很大」

2019-02-21 16:09

電力供需報告「造假」？台大醫：找到硬要廢核原因了

2019-02-21 09:09

總統到新竹吃下午茶！喝河堤上的貓、吃RT麵包

2019-02-21 17:04

同婚專法草案出爐 許毓仁建議：送立院後逕付二讀

2019-02-21 03:08

蘇嘉全說蔡總統做太好 扁狠批：謙卑一點

2019-02-21 09:08

直言集／決策兩難 同婚專法怪名為哪樁

2019-02-21 00:18

我援尼國1億美元 介文汲：若被奧蒂嘉拿去買軍火⋯

2019-02-21 16:39

破天荒！2020總統大選提前開打：人民與執政黨的選舉

2019-02-21 08:24

【重磅快評】王子跟著禿子走 蔡政府還要圍毆韓國瑜？

2019-02-21 14:17

酸韓國瑜土包子 渡也：黃重諺似乎是黑道老大旁打手

2019-02-21 09:46

2020韓國瑜不支持朱立倫？游淑慧：有人借韓的名義鬥爭

2019-02-21 12:19

「國文不過英文難過？」 民進黨最綠選區郭國文陷苦戰

2019-02-21 17:49

釋字第748號解釋施行法 法務部：具法律效力

2019-02-20 22:58

選總統先參拜美國？柯蔡朱爭相鍍金 扁馬都說不必

2019-02-21 08:00

徵召問鼎2020？韓國瑜：心思不在這 先衝高雄經濟

2019-02-21 00:38

蘇貞昌稱核廢無解 核四前廠長：政治人物要有是非

2019-02-21 14:19

黃重諺酸韓土包子 蔡英文：他會適當處理

2019-02-21 03:01

陳師孟爆料：蔡當選後 民進黨曾承諾平反扁名譽

2019-02-21 09:53

影／吳徵召韓國瑜？王金平：假議題 我也可能變強！

2019-02-21 15:49

不是說好的蔡總統會支持 藍綠不滿鐵路高架計畫又被退

2019-02-21 20:39

許毓仁：施行條例為法案名稱 是否位階過低？

2019-02-21 08:39

「出來選總統！」  李登輝開口讓 柯文哲愣住

2019-02-21 00:34

台南立委補選／謝龍介：五五波 郭國文：輸不得

2019-02-20 22:53

挺同…理解政院壓力 反同…違反公投民意

2019-02-21 00:22

國會之友後援會成立 王金平：當選總統要做兩件事

2019-02-20 23:27

蘇貞昌臉書談同婚專法 同性伴侶秀照片感謝

2019-02-20 22:57

新聞眼／衝刺總統路 藍綠都有要跨的坎

2019-02-21 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top