韓國瑜選總統看似超強 民調顯示56％高雄市民不支持

2019-02-21 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



2020總統大選，藍營內部湧現拱韓聲浪。根據媒體最新公布的民調結果，高雄市長韓國瑜若參選2020，加上台北市長柯文哲也參戰，將形成37%對35%的「兩強」狀態，總統蔡英文支持度僅16%。若柯文哲沒參戰，韓蔡差距將近3成。與此同時，民調也顯示，56%的高雄市民不支持韓國瑜角逐2020，非常不支持的比率就有33%。

根據民調結果，非常支持韓國瑜參選總統的高雄市民有17%，還算支持11%，加總為28%；不太支持23%、非常不支持33%，加總為56%，另外 14%沒有表示意見。民調分析認為，韓國瑜若參選2020總統，在多數地區雖然有高支持度，但半數以上高雄市民並不支持韓國瑜投入總統選舉，可能與認為韓應先投入市政，發展高雄有關。

另外，民調也顯示，在總統蔡英文正式宣布競選連任後，韓國瑜和柯文哲將分別瓜分3成5以上的選民，蔡僅獲16%。假定為3組候選人的狀況下，無論藍營派出新北市前市長朱立倫或立法院前院長王金平，蔡英文仍居第三，蔡英文的支持度皆是僅與國民黨主席吳敦義競逐時，高於吳敦義。

民調指出，在朱立倫與柯文哲、蔡英文三人競逐時，柯文哲以41%領先朱立倫的29%，與蔡英文的16%。交叉分析顯示，朱立倫雖在50 歲以上民眾領先柯2成左右，但在20到29歲及30到39歲中支持度僅1成，柯文哲則達7成以上。民進黨認同者有50%支持蔡英文，同時也有40%支持柯文哲，國民黨認同者有65%支持朱立倫，26%支持柯文哲，而中立選民則有49%支持柯文哲，17%支持朱立倫，10%支持蔡英文。

若柯文哲沒有參選，民調顯示，由蔡英文、韓國瑜對決，則韓支持度領先蔡近3成（54%：25%）。朱立倫對決蔡英文呈現46%比27%，朱立倫領先蔡英文19個百分點，18%民眾表示都不投，8%則是未決定。