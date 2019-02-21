北海道5.7地震 外交部：暫無國人受傷

2019-02-21 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



日本北海道今晚發生規模5.7地震，震央在膽振地方中東部，最大震度為「6弱」級，目前沒有引起海嘯的危險。外交部今天晚間表示，目前亦無傳出國人或留學生受傷消息。

外交部指出，北海道晚間9點22分發生5.7地震，雖明顯搖晃，惟札幌地區並無停電，亦無海嘯警報。根據我駐札幌辦事處掌握，該處員眷一切平安，目前亦無傳出國人或留學生受傷消息，該處將持續與當地警方及救災單位保持聯繫，關注後續發展。

日本內閣菅義偉官房長官於晚間10時舉行記者會，表示當地並未傳出重大災情、核電廠一切正常，惟震度較強的地區仍須注意警報。