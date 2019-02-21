同婚立法 蔡總統臉書：做為執政者不能迴避、勇敢承擔

2019-02-21 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



行政院院會上午通過《司法院釋字第748號解釋施行法》草案，在送交立法院審議之際，蔡英文總統晚間透過臉書表示，「做為執政者，我們不能迴避責任，必須勇敢地承擔。」「我們的團隊用了最大的智慧，尋求社會的最大公約數，但這的確是很大的挑戰。我們必須要符合大法官的解釋，也必須尊重公投的結果。」

蔡總統說，同志婚姻的議題，經過兩年多的討論，也帶來社會的對立衝突。現在，應該是要解決問題的時候了。

蔡總統表示，我們的團隊用了最大的智慧，尋求社會的最大公約數，但這的確是很大的挑戰。我們必須要符合大法官的解釋，也必須尊重公投的結果。在這兩者之間，行政院提出了《司法院釋字第748號解釋施行法》並在院會通過，送交立法院。

蔡總統說，這個方案，或許還是有些人不滿意，但是希望大家體諒到這是一個社會分歧的議題，希望我們可以用寬容、互相理解的心情，盡量來接受這個方案。

蔡總統強調，台灣是一個民主國家，民主的價值，就是能夠包容差異，同時，民主也為我們提供了一個解決分歧意見的方式。

蔡總統表示，希望這個法案在立法院順利地通過，讓台灣的民主，成為成熟的民主社會面對分歧性議題的重要典範。

以下是蔡總統臉書全文：

同志婚姻的議題，經過兩年多的討論，也帶來社會的對立衝突。現在，應該是要解決問題的時候了。

做為執政者，我們不能迴避責任，必須勇敢地承擔。

我們的團隊用了最大的智慧，尋求社會的最大公約數，但這的確是很大的挑戰。我們必須要符合大法官的解釋，也必須尊重公投的結果。在這兩者之間，行政院提出了《司法院釋字第748號解釋施行法》並在院會通過，送交立法院。

我相信這個方案，或許還是有些人不滿意，但是希望大家體諒到這是一個社會分歧的議題，希望我們可以用寬容、互相理解的心情，盡量來接受這個方案。

我們是一個民主國家，民主的價值，就是能夠包容差異，同時，民主也為我們提供了一個解決分歧意見的方式。