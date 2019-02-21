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不是說好的蔡總統會支持 藍綠不滿鐵路高架計畫又被退

2019-02-21 20:39聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭期盼鐵路高架建設以解決市區交通瓶頸，去年大選時總統蔡英文輔選站台時多次表示力挺，地方期待原以為此案露曙光，未料交通部昨天審查時退回鐵路高架化可行性評估，藍綠議員今天同聲表達不滿，藍營批「蔡英文不是說好要支持的嗎？」卻違反承諾，綠營驚訝「又退了」，太不合理。

蘭陽平原被鐵道隔成東、西兩區域，隨著鐵路班次多，23處平交道成了交通瓶頸，救護車送病人也受阻。地方爭取鐵路高架化，但縣府10年來向交通部提送的可行性評估頻卡關惹民怨，去年底總統蔡英文下鄉輔選，數度公開表示全力支持鐵路高架化建設。

宜蘭鐵路高架化建設從頭城鎮到蘇澳鎮全長28.8點公里，扣除部分已施作路段3公里多，目前25公里全面高架化需經費約500億元，地方爭取宜蘭與羅東段先興建需求300億元。

鐵路高架建設可行性評估之前已被退4次，交通部要求縣府依新通過的「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」重做評估後再送審，因新要點規定十分繁雜，連前代理縣長陳金德都忍不住批評強人所難，去年底仍以舊要點第五度提出可行性評估。

鐵路高架建設卡關惹得眾怒人怨，去年選舉前11月6日宜蘭農田水利會人員後援會成立大會，當時參選縣長的陳歐珀希望中央支持鐵路高架評估計畫，且保證在他當選縣長任內動工興建；蔡英文隨後站台呼應，宜蘭人有需求，行政院一定全力支持。

蔡英文11月9日站台時說，普悠瑪事故發生後，她更清楚知道東部交通建設的整體提升，是政府無可迴避的責任，中央會全面評估，用最快速度，做最專業的審定。據了解，蔡口中所說快速、專業審定指的就是鐵路高架化建設。

總統開口說支持，地方期待認為此案通過的希望很大，但昨天交通部審查時竟仍退回要縣府重寫，地方譁然。

「蔡英文不是說好要支持的嗎？」國民黨縣議員黃定和及陳鴻禧批評蔡政府缺乏誠信，拿政治語言欺騙選民；前縣長呂國華表示，民進黨選輸，就把重大建設退回原點，此案採現地高架不必徵收土地，對均衡地方發展幫助很大，沒有退的理由。

「啊？擱退回嗎？」民進黨縣議員簡松樹說，支票都開出去了，交通部又再退回鐵路高架案「不合理」，這項重大建設一定要做，黨團會建請中央無論如何務必加速進行讓評估通過。

交通部審查退回並要求縣府依新要點重寫，也建議縮小範圍，下次就評估做宜蘭與羅東段。縣府秘書長林茂盛表示，最近將會追加2500萬元預算，重新提出評估。

立委陳歐珀表示，依新要點提出可行性評估是全國一致性的要求，交通部沒有故意卡宜蘭，今天他拜會交通部長林佳龍時 ，部長還允諾會全力支持。

以為鐵路高架化建設有蔡英文總統力挺，送中央審查計畫應可過關，不料又被交通部第五度...
以為鐵路高架化建設有蔡英文總統力挺，送中央審查計畫應可過關，不料又被交通部第五度退回，引起藍綠地方人士都不滿。本報資料照
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蔡英文鐵路高架化羅東
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