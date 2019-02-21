爭取出席WHA 外交部：友我動能不斷提升

2019-02-21 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



今年世界衛生大會WHA將於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開。蔡英文總統日前在外交部春宴向各國駐台使節代表再度強調，台灣願與理念相近國家攜手合作，為世界做出更多貢獻。外交部今表示，今年仍會爭取以觀察員身分出席WHA，這項工作雖然難度很高，但友我的動能正不斷提升。

有關今年推動參與WHA的相關規畫，外交部國際組織司司長陳龍錦表示，參與世界衛生組織是政府全年不會間斷的一項工作，今年的目標仍是爭取以觀察員身分出席世衛大會，目前正與友邦及理念相近國家溝通討論，並於四月七日的「世界衛生日」之前，對外說明相關具體措施。

在世衛組織一月的執委會上，美國、日本及七個友邦都為台灣發聲，我方對此感到鼓舞，會持續努力爭取，陳龍錦也坦言「難度相當高」，但相信友我的能量持續成長中。

此外，歐洲議會國貿委員會就「台歐盟經貿關係」首次召開正式公聽會，呼籲歐盟應採取前瞻性思維，儘早開啟台歐盟「雙邊投資協議」(BIA)影響評估作業及正式談判，以擴大雙方投資及深化台歐盟經貿關係。

外交部發言人李憲章表示，公聽會展現歐洲議會對台友誼，為推動台歐盟BIA持續累積動能，別具意義，盼歐盟採取具體行動，以利BIA順利推進。