徵召韓國瑜選總統 朱立倫：韓是重要資產 為他加油

2019-02-21 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫美國時間20日接連參訪Facebook、Palantir、Airbnb的總部。並與Airbnb創辦人Nathan Blecharczyk與全球副總裁Chris Lehane會談。針對國民黨主席吳敦義表示，不排除徵召高雄市長韓國瑜參選總統，朱立倫在接受媒體聯訪時表示，韓國瑜是國民黨重要資產，「為他加油」，只是韓國瑜現在每天都在忙市政。

朱立倫強調，國民黨要爭取2020勝選，每一位都是要考慮的對象。

媒體詢問是否考慮跟韓國瑜合作，朱立倫說，黨內大家都要彼此鼓勵和加油，前陣子有人說黨內有隔閡、互打，但他一直強調，黨內初選只是過程，最重要的是要提出最強的候選人。

至於行政院前院長張善政昨天以無黨籍身分宣布參選總統，是否會對國民黨選情造成影響，朱立倫表示，每一位都有參選的權利，他相信最後還是會整合在一起。

媒體民調，除了韓國瑜民調勝過台北市長柯文哲，朱立倫與柯文哲的差距也不大，朱立倫對此表示，很高興的是，無論是他或韓國瑜代表國民黨參選都獲得不錯的支持，只是當要面對柯文哲，當然要更加努力，不過，至少黨內有韓國瑜贏柯文哲，代表國民黨還是有獲得肯定。

在參訪Airbnb時，朱立倫與Airbnb的創辦人Nathan Blecharczyk與全球副總裁Chris Lehane碰面，會談中朱立倫提到Airbnb是一個很好的範例，展示新經濟對傳統產業與既有法律系統的碰撞。像 Airbnb 這樣的巨獸，創造經濟利益的能力無庸置疑，問題就在經濟利益重新分配的方式和過程未盡完善，造成傳統被替代的產業無可適從。

朱立倫表示，Airbnb 在世界各地實驗各種方案，政府應該與這些新創企業一起找出最好的方法和共贏的出路。