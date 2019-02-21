雷倩：印尼救援急如火 黨產會：核淮一千萬公文已發

2019-02-21 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



婦聯會主委雷倩今天在臉書貼文指出，印尼去年10月地震、海嘯、與索普坦火山、喀拉喀托火山連續爆發，造成超過1400人死亡及重大災情，並於10月22日向行政院黨產會提出捐款救災申請。這幾天外電報導，東爪哇的布羅莫火山再度噴發，印尼政府已宣布進入緊急狀態。她呼籲黨產會儘速核發公文，讓婦聯會將救災的捐款送到印尼，展現台灣人民「人溺己溺、人飢己飢」的愛心。

對雷倩的緊急呼籲，黨產會表示，針對婦聯會印尼救災捐款，黨產會揭員會議上週五已通過核淮1000萬元的金額，核淮公文已在2月20日同步發給婦聯會及銀行，婦聯會收到公文後即可立即展開相關的救災援助工作。

雷倩臉書貼文表示，自去年中，印尼的阿貢火山、喀拉喀托火山、索普坦火山、布羅莫火山陸續噴發，重創印尼。尤其是去年10月地震、海嘯、與索普坦、喀拉喀托連續爆發，造成超過1400人死亡，傷者及受災者難以估算。12月底，印尼海嘯再度造成400餘人死亡，據印尼氣象、氣候和地質機構表示，應係喀拉喀托火山噴發後引發的海底滑坡所引起。

雷倩指出， 在印尼10月大災難後，婦聯會即積極與紅十字會聯絡，瞭解印尼救災及重建的需要。等到救災告一段落，國際紅十字會提出和印尼政府協商後的重建勸募計畫，我們根據台灣921的經驗，立即經常委會通過捐款給災民飲水計畫，並於去年10月22日正式向黨產會提出申請。

雷倩表示，最近聽說黨產會決定通過這筆捐款，同仁們立即開始聯絡作業。不過普悠瑪事故的經驗告訴我們，要等該會及銀行都收到公文，始能動支款項辦理後續工作；並且黨產會對於執行捐款還會有各種行政要求，可能造成時效延宕。

雷倩指出，根據這幾天的外電報導，東爪哇的布羅莫火山再度噴發，政府已宣布進入緊急狀態。我們一邊為當地居民生命財產安全祈禱，一邊希望黨產會能儘速將公文發給婦聯會及相關帳戶的銀行，並減少行政程序的干預，讓這筆國際救災、救援重建的錢，能夠儘快透過國際紅十字會送到有需要的人手中，展現台灣人民「人溺己溺、人飢己飢」的愛心。