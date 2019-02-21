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國民黨：消費券彌補退休軍公教退休金 用意在撥亂反正

2019-02-21 18:40聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨主席吳敦義日前拋出將來重返執政後，以消費券彌補退休軍公教人員因年改、軍改被砍掉的退休金，全國公務人員協會理事長李來希質疑恐重蹈國民旅遊卡爭議，讓軍公教再面臨新一波的羞辱。國民黨今天特別發表3點聲明，強調重新檢討蔡政府「過度刻薄」的年金改革之餘，也會凝聚共識，讓全國軍公教朋友們安心、放心的工作及退休。

國民黨3點聲明如下：

1. 吳敦義日前接獲許多人反映與建議，認為民進黨政府對於退休軍公教年金改革涉及違憲、違反不溯既往原則，若無法完全恢復年改以前的待遇，對於被刪減部分，希望政府能以發行消費券的方式同額補發，目的是期望能恢復退休軍公教人員因不當年改所造成的損失，同時又能刺激國內消費，提升經濟。

2. 吳主席反映民眾的想法，與國民黨主張建立穩定且永續年金制度的立場不相違悖。吳主席也曾宣示，若能重新執政，將對民進黨執政時期違憲、違法之施政「撥亂反正」，並重新檢討蔡政府「過度刻薄」的年金改革。

3. 國民黨主張，年金改革應該要讓國家體質更為健全，讓台灣邁向更好的制度改革，但絕對不能以汙名化手段及方式羞辱、醜化軍公教人員，來達到所謂的年金改革。應該凝聚共識，讓全國軍公教朋友們安心、放心的工作及退休。

軍公教年金改革國民黨
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