「國文不過英文難過？」 民進黨最綠選區郭國文陷苦戰

2019-02-21 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南第二選區立委補選，民進黨候選人郭國文今天表示，不只是2020總統前哨戰，某種程度可說2020總統已經開打，從台南第二選區立委補選開打，他也喊出「國文不過，英文難過」，郭國文說，這席立委已是總統大選指標中的指標。

台南第二選區立委黃偉哲當選台南市長，是陳水扁故鄉，向來被視為民主聖地，是綠中之綠，民進黨也傾全力要守住這一席立委，郭國文24日下午3點善化總部成立，行政院前院長賴清德，行政院副院長陳其邁，民進黨主席卓榮泰和台南市長黃偉哲，「暖男團」要對力抗韓流，民進黨中常會27日也移師台南，全力拉抬郭國文選情。

郭國文今天邀「阿姐」葉宜津立委陪同，從麻豆小埤里普天宮出發掃街拜票，郭在接受媒體訪問時表示，24日確定到場的暖男有賴清德、陳其邁，卓榮泰和黃偉哲，但除了大咖，希望更多支持者可以參與，外界評價不是只有誰來，也會看現場人氣，他個人認為藍營是用總統級規格打選戰，三個直轄市長連袂南下，意圖要攻下這一席，某個程度可解讀是2020前哨戰，某一種程度也可以解讀2020年總統已經開打了，從台南第二選區立委補選開打。

郭國文喊出「國文不過，英文也難過」」，他說，2019郭國文不過，2020蔡英文也難過，這是2020大選中指標中的指標，選情如此緊張，韓流效應在先，謝龍介模仿在後，但他對選情不會感到害怕，而是面對，努力接地氣，創造人氣。

民進黨中常會27日移師台南，郭國文說，這不是他個人的選戰，也不只是單純政黨對決，或是一場總統前哨戰，或者一次的選舉，某種程度是一種主體意識的檢驗；是否代表選情告急，是否感受到危機？郭國文說，越來越刺激了。