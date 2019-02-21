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總統到新竹吃下午茶！喝河堤上的貓、吃RT麵包

2019-02-21 17:04聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

總統蔡英文今天參訪新竹市關埔國小與市中心護城河畔，體驗竹市步行環境與教育空間的美學設計。蔡英文也到護城河漫步，並到最受年輕人歡迎的RT麵包坊買麵包，也到河堤上的貓買手搖飲料，在最夯打卡點蓋亞地球前來場「總統下午茶」。

蔡英文今天到關埔國小與孩子共進「總統有約」營養午餐，孩子們大方介紹校園、分享上課心得，童言童語逗得全場笑聲不斷。

蔡英文在林智堅市長陪同下，也前往護城河漫步，首站於東門圓環欣賞竹市年節藝術主燈「小豬太空人」，蔡英文直說「真可愛」。漫步途中，林智堅也介紹河畔古蹟州圖，市府與新光金控攜手努力修復與活化，盼34年不曾開放的日治老建築，能重回市民的生活中。

護城河公廁剛落成，也吸引蔡英文的注意。林智堅說，許多市民以為這是藝術展覽空間，但其實是市府搭配護城河重新設計，打造美學與實用兼具的公共廁所，還裝設了竹市公廁中首座免治馬桶。

林智堅說，他今日安排「一日總統導遊」的最終站，也推薦蔡英文感受新竹市在地下午茶組合，到護城河畔RT麵包坊購買麵包點心、河堤上的貓排隊體驗人氣手搖飲，最後在幸福廣場與地球燈飾「蓋亞」共進「總統下午茶」。

蔡英文說，透過漫步、排隊等待下午茶，難得的體驗新竹市民的樂活生活，大讚「市民真幸福」，肯定新竹市的大幅改變值得學習，也對城市未來的改變「非常值得期待」。

蔡英文（右3）也到護城河漫步，也到河堤上的貓買手搖飲料。記者郭宣彣／攝影
蔡英文（右3）也到護城河漫步，也到河堤上的貓買手搖飲料。記者郭宣彣／攝影
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民進黨立法院黨團總召柯建銘（左3）、總統蔡英文（左5）與新竹市長林智堅（左6）及...
民進黨立法院黨團總召柯建銘（左3）、總統蔡英文（左5）與新竹市長林智堅（左6）及新竹市民進黨議員在地球燈飾「蓋亞」前合影。記者郭宣彣／攝影
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蔡英文（右2）在最夯打卡點蓋亞地球前來場「總統下午茶」。記者郭宣彣／攝影
蔡英文（右2）在最夯打卡點蓋亞地球前來場「總統下午茶」。記者郭宣彣／攝影
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蔡英文（左3）在最夯打卡點蓋亞地球前來場「總統下午茶」。記者郭宣彣／攝影
蔡英文（左3）在最夯打卡點蓋亞地球前來場「總統下午茶」。記者郭宣彣／攝影
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蔡英文新竹林智堅
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