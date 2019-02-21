防大面積濫墾伐 內政部：每年至少兩次土地監測

2019-02-21 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



衛星及高解析航遙測影像，有助國土規劃及管理，讓大面積濫墾濫伐或偷挖魚塭等不當利用現形。內政部今部務會報通過訂定「國土利用現況調查辦法」及「土地利用監測辦法」，將現行推動行政業務法制化，明確規範調查及監測的時間、範圍及方式，將來每5年至少辦理1次全國調查、每年也至少辦理2次土地監測，並將整合各機關資源共同調查，以更有效掌握國土利用及變化，遏止不當土地使用行為。

內政部表示，目前國土利用現況調查及土地利用監測資料，已被政府及民間廣泛應用。例如，透過國土利用現況調查成果，可得知住宅及商業活動密集區位，及了解住家周邊是否有學校、醫院、社會福利設施、公園及休閒設施等，並作為購屋或是估價參考；另外，土地利用監測也被應用於找出山坡地不當開發，例如違規露營地開發等，有效遏止不當土地使用行為。

內政部自民國82年起即辦理「國土利用現況調查」，並自90年起利用衛星影像辦理「土地利用監測」作業；過去這2項工作是基於行政業務需求，並非法定工作事項，導致過去或因經費不足等特殊情形，而有無法定期辦理、調查詳細程度不足等問題。

為改善此情形，營建署指出，2016年5月1日起施行的國土計畫法已明定，內政部應定期從事國土利用現況調查及土地利用監測，這次依國土計畫法授權訂定「國土利用現況調查辦法」及「土地利用監測辦法」，透過將這2項工作的法制化，建立持續辦理調查及監測機制，使後續辦理時間、範圍、方式、程序等具有穩定性及一致性。

內政部指出，目前「國土利用現況調查」是針對我國陸域土地利用情形，進行現地調查，除利用高解析航遙測影像、地形圖、主題圖等各式參考圖資掌握國土利用覆蓋情形外，並搭配人力至現場調查，以清楚掌握土地利用概況。

營建署表示，這次通過的「國土利用現況調查辦法」，除延續現有調查作業方式外，也考量我國管轄範圍包含陸域及海域，故將辦理範圍擴大至領海，且每5年至少會辦理1次全國性調查，並納入智慧更新機制，針對變遷速度較快的人口集居區域，提高調查頻率。