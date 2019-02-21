我援尼國1億美元 介文汲：若被奧蒂嘉拿去買軍火⋯

2019-02-21 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡政府大手筆援助邦交國尼加拉瓜1億美元貸款，資深外交官介文汲批評，蔡英文一次就給了正受國際制裁的尼加拉瓜30億，這對她自己所高唱的價值外交是一種公然羞辱。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉(Daniel Ortega)去年因為進行社會福利改革，引起國內強烈的反政府示威，奧德嘉政府竟對示威民眾進行血腥鎮壓，造成320人死亡，引發美方關切。

尼加拉瓜國會2月20日接受中華民國政府提供的1億美元貸款案。外交部則表示，尼加拉瓜去年4月發生動亂，造成基礎建設嚴重毀損，基於人道考量提供重建貸款，盼尼國生活與秩序早日恢復。

但介文汲透過臉書貼文質疑蔡英文：她能確保這30億不是在鼓勵尼加拉瓜獨裁總統奧蒂嘉，再次以血腥手段鎮壓人民的抗議活動，增加尼加拉瓜人民的痛苦嗎？30億若被奧蒂嘉拿去買軍火、犒賞軍隊、甚或中飽私囊，那台灣的國際形象就完全掃地了。

介文汲説，一般國家在這種時候都不會拿大筆錢給這種極具爭議性的政府的，如果要幫忙，應該是要針對受苦難的人民的，例如捐建醫院、提供糧食、協助中小企業、幫助貧童就學等。這種時刻，向雙手沾滿血腥的獨裁者奉上30億非常錯誤，不僅顯示蔡政府外交的拙劣，更期盼不要為台灣再次惹禍。